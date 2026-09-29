Pored dva sina sve što je imao ostavio njoj: Udovica velike legende danas puni 78 godina, sija u 8. deceniji

Posebna čestitka za udovicu Predraga Zivkovića Tozovca stigla je od njene unuke Jovane.

Izvor: Instagram

Muzička legenda Predrag Živković Tozovac preminuo je 2021. godine u 84. godini od posljedica koronavirusa. Čim je saznao da je zaražen opasnim virusom, pjevač je sastavio testament i donio odluku da svoja dva vanbračna sina potpuno isključi iz nasljedstva.

Svoju vrijednu imovinu, koja obuhvata kuću na Voždovcu i dva stana u Beogradu, Tozovac je prepisao supruzi Emiliji Mimi, sa kojom se vjenčao pred smrt, i njenim nasljednicima. Pjevač je nju najviše volio i govorio da su njih dvoje bili kao "jedna duša u dva tijela".

Mima danas proslavlja 78. rođendan, a posebna čestitka stigla je od njene unuke Jovane.

Izvor: Instagram

"Srećan rođendan mojoj babici. Volim te i hvala ti na svemu što sam postala", napisala je Jovana uz par fotografija sa bakom.

Izvor: Instagram

Raskol među braćom i žestoka svađa

Ova odluka je nakon pjevačeve smrti izazvala ozbiljan porodični raskol i sukob među sinovima. Jedan pjevačev sin, Svetozar, živi u Beogradu, dok drugi boravi u Americi. Sukob je eskalirao kada je sin iz Amerike stupio u kontakt sa Svetozarom kako bi se raspitao o podijeli imovine iz testamenta.

Tada je između braće izbila žestoka porodična svađa. Brat iz Beograda mu je jasno poručio da nema moralno pravo da traži bilo kakvo nasljedstvo, ističući da je sramota javiti se tek nakon očeve smrti i to samo zbog novca. Sin iz Amerike se tokom očeve bolesti uopšte nije raspitivao za njegovo zdravlje.

Kakav je bio odnos Tozovca sa sinovima?

Inače, Tozovac nikada nije volio u javnosti da govori o svom privatnom životu i deci. Sa sinovima nije bio u dobrim odnosima zbog ranijih svađa, ali se sa Svetozarom povremeno čuo, pa i neposredno prije nego što je iznenada preminuo. Svetozar se nije pojavio na sahrani kako ne bi skretao pažnju javnosti na sebe, ali je položio cvijeće na grob kada su se svi razišli.

Dok traje drama oko nasljedstva i beogradskih nekretnina, uspomenu na slavnog pjevača narušava i tužan prizor iz njegovog rodnog mjesta. Njegova rodna kuća danas je potpuno zapuštena i pretvorena u ruglo, prozori su polomljeni, zidovi išarani, a cijelo imanje je zaraslo u korov.