Na koktelu za zaposlene, Vučić je zapjevao 'A sad adio' i zahvalio se timskom radu tokom svog mandata.

Izvor: avucic Instagram printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić organizovao je koktel za zaposlene u Predsedništvu povodom završetka svog drugog mandata. Tokom okupljanja zapjevao je pesmu "A sad adio", a u pevanju su mu se pridružili i prisutni.

Vučić je tom prilikom naručio još jednu pjesmu koju je, kako je rekao, namenio političkim protivnicima.

Na Instagramu je zahvalio saradnicima sa kojima je radio proteklih deset godina. Naveo je da bez njihove podrške i pomoći ne bi bilo moguće postići ostvarene rezultate.

"Završavam svoj drugi predsjednički mandat. Danas sam organizovao koktel za sve zaposlene. Zahvalio sam tim divnim ljudima na ogromnoj podršci i pomoći, jer bez njih ne bismo mogli ništa da postignemo", naveo je Vučić u objavi na Instagram profilu.