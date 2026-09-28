Vodeći svetski stručnjak za klimu profesor Met Kolins objašnjava šta stoji iza ekstremnih skokova temperature u Tihom okeanu.

Izvor: X/@BenNollWeather/@Rainmaker1973

Ovogodišnji ogromni El Ninjo, koji dolazi nepunih dve godine nakon prethodnog, već je oborio temperaturne rekorde.

Da bi razumjeli šta se dešava i zašto, novinari Gardijana razgovarali su sa profesorom Metom Kolinsom, klimatskim naučnikom sa Univerziteta u Ekseteru, autorom nekih od najvažnijih svjetskih izvještaja o klimi i stručnjakom za dinamiku južne oscilacije El Ninja.

Šta je El Ninjo?

To je prirodni klimatski obrazac koji utiče na velike djelove svijeta, često donoseći više temperature, učestalije suše i poplave. Obično se javlja na svakih tri do sedam godina, ali je veoma nepredvidiv. Prethodni je trajao tokom 2023. i 2024. godine.

Nastaje kada obično hladan i suv istočni Pacifik postane topliji i vlažniji, što pomijera oblike padavina u tropskom dijelu Tihog okeana, uz posledice koje se osjećaju daleko izvan tog regiona.

Koji je najbolji način da se opiše odnos između El Ninja i globalnog zagrijavanja koje je izazvao čovjek?

Najjednostavniji način da se o tome razmišlja jeste da su to dvije odvojene pojave koje se nadovezuju jedna na drugu. Dakle, ako već imate sušu kao rezultat globalnog zagrijavanja, El Ninjo će to samo dodatno pogoršati. Teže pitanje je kako oni utiču jedan na drugog.

Pomoću naših modela i stogodišnjih simulacija možemo to da izračunamo, ali nam nedostaju istorijski podaci iz posmatranja da bismo bili potpuno sigurni, iako neke rekonstrukcije drevne klime sugerišu da je današnja učestalost El Ninja prilično neuobičajena.

Koliko je jak ovogodišnji El Ninjo? Neki ga nazivaju "godzilom" ili "super El Ninjom"

Već je oborio rekorde i mogao bi da postane najjači u poslednjih hiljadu godina. Temperatura površine mora u pacifičkom regionu El Ninja već je dostigla prethodni rekord iz 2015. godine od 3 stepena Celzijusa iznad prosjeka, što je gotovo nezamislivo.

Pritom još nije dostigao vrhunac, tako da do kraja godine nećemo znati koliko će još porasti. Međutim, mjerenje njegove snage u poređenju sa prethodnim El Ninjom je teško jer osnovna temperatura površine mora u istočnom tropskom Pacifiku stalno raste zbog globalnog zagrijavanja.

Dakle, dešavaju se dvije stvari - klimatske promjene uzrokovane ljudskim faktorom i prirodna varijabilnost El Ninja - pa nije lako reći koliko svaka od njih doprinosi rekordno visokim temperaturama okeana. Ali zajedno, čine ekstremne vremenske prilike mnogo vjerovatnijim.

Trenutno su temperature u istočnom Pacifiku na putu da budu 4 stepena Celzijusa iznad prosjeka, što je daleko iznad bilo čega viđenog ranije. Ako se taj trend nastavi, mogli bismo da prisustvujemo nevjerovatnom El Ninju.

Koji djelovi sveta će biti najviše pogođeni?

Oko vrhunca El Ninja, vjerovatno će biti više šumskih požara u Indoneziji i suše u prašumi Amazona. Indijski monsun je već oslabio zbog El Ninja.

Očekuje se da će temperature biti više oko Pacifičkog obruča, ali i daleko odatle, uključujući Veliku Britaniju. Meteorolozi sugerišu da će Britanija imati vlažniju zimu i jesen, a potencijalno suvlje i hladnije proljeće. Nisam sasvim siguran u to, jer su vremenske prilike u Velikoj Britaniji izuzetno promjenljive.

Da li su nedavne visoke temperature u Velikoj Britaniji i šumski požari u Evropi, Kanadi i SAD takođe pogoršani El Ninjom?

Ne vjerujem, jer su se pojavili vrlo brzo nakon početka El Ninja, a obično postoji vremenski pomak. Uslovi o kojima govorite prije su signal globalnog zagrijavanja u kombinaciji sa dugotrajnim anticiklonskim obrascima koji dovode do toga da se vremenski sistemi "zaglave" nad jednim područjem. To, uz klimatske promene, čini rekordne vrućine znatno vjerovatnijim.

Nekoliko naučnih rada, uključujući i vaše, sugeriše da klimatske promene čine El Ninjo učestalijim i intenzivnijim. Da li je frustrirajuće što još nema neoborivog dokaza koji bi to potvrdio sa stopostotnom sigurnošću?

To je jednostavno nauka. Jedan rad koji smo objavili sugeriše da će se taj signal najprije uočiti kroz promjene u obrazcima padavina. Vjerujem da ćemo u narednoj deceniji imati mnogo jasniju sliku.

Džejms Hansen, vjerovatno najuticajniji klimatski naučnik u poslednjih 50 godina, tvrdi da iza abnormalne snage ovog El Ninja stoje klimatske promjene izazvane ljudskim djelovanjem. Kakvo je vaše mišljenje o tome?

To je prihvatljiva hipoteza, ali ju je teško dokazati.

Da li toplije površinske temperature Tihog okeana garantuju žestoke El Ninje?

Klimatske promjene čine vjerovatnijim da će El Ninjo biti žestok, ali to i dalje nije sigurno. To je zato što uticaj El Ninja zavisi od razlike u temperaturi u odnosu na druge okeane, kao što su Atlantski i Indijski.

Kiša ide tamo gdje se nalazi najtoplija voda. Ako je ta toplota raspoređena, biće raspoređene i padavine. Ako je toplota koncentrisana u jednom okeanu, padavine će se pomjeriti tako da budu intenzivnije u tom bazenu.

Može li ovaj ogromni El Ninjo biti znak da svjetski okeani, da upotrebim nenaučni izraz, "povraćaju" toplotu u atmosferu jer dostižu granicu svoje sposobnosti da apsorbuju višak energije?

Pa, to je na neki način ono što se dešava tokom El Ninja - to je prenos toplote sa okeana na atmosferu. Ali to je samo dio ciklusa. Nije kao da je okean dostigao neku granicu pa više ne može da primi toplotu.

Vjerujem da u svetu još ima mnogo hladne vode koju možemo da zagrijemo, tako da ne znam da li postoji fizička granica.

Kakav je vaš predosjećaj o tome da li će El Ninjo postati još moćniji u budućnosti?

Svakako mislim da će uticaji biti veći, a ako je vjerovati našim modelima, reakcija u vidu padavina biće obimnija. U narednim decenijama čekaće nas veći i uticajniji El Ninjo događaji.

Kako možemo smanjiti rizike?

Znanje nam pomaže. Ako se vratimo na El Ninjo iz 1982. i 1983. godine, ljudi zaista nisu znali šta se dešava. Tada je jedan moj kolega dobio poruku od nekoga sa broda u istočnom Pacifiku u kojoj je pisalo da je temperatura vode van svih mjerljivih skora.

Nikada ranije nije vidio tako nešto. Niko tada nije razumio pojavu. Danas imamo sistem prognoziranja koji sa sigurnošću može da predvidi ove stvari šest do devet mjeseci unapred. Zato možete da se pripremite.

Možete reći poljoprivrednicima u Latinskoj Americi da sade druge vrste useva. Možete upozoriti vlade u jugoistočnoj Aziji da razmisle o svojoj infrastrukturi i ojačaju odbranu od šumskih požara.

Na kraju, glavni odgovor bi trebalo da bude smanjenje gasova staklene bašte, ali možda postoje i opcije za neobičan geoinženjering - na primer, promjena svojstava oblaka u istočnom Pacifiku, što bi moglo da utiče na razmjere i tajming El Ninja.

Jedan naučni rad sugeriše da biste mogli da prekinete veliki El Ninjo stvaranjem velikih količina oblaka koji bi ohladili površinu okeana na istočnom Pacifiku.

Da li bi takav geoinženjering pomogao ili bi mogao da pogorša stvari?

Još nije jasno jer toplota dolazi iz dubina okeana. Dakle, čak i ako uspete da spriječite događaj u jednoj godini, on se može vratiti već sledeće.

Na emotivnom nivou, kako se osjećate pred perspektivom još razornijih El Ninja u budućnosti?

To je zabrinjavajuće. El Ninjo izaziva ogromne poremećaje u poljoprivredi i globalnoj ekonomiji. To je veoma loše za ljude, posebno u siromašnijim zemljama koje već trpe posledice klimatskih promjena, a sada na sve to dobijaju i El Ninjo.

Srećom, sada imamo dobre prognoze i važno je održati te kapacitete, kao što je prikupljanje podataka iz Tihog okeana u realnom vremenu. Tako možemo biti blagovremeno upozoreni.