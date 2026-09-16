U Beogradu se noćas dogodila pucnjava u kojoj je ranjen 41-godišnji muškarac, a policija traga za napadačem.
U Beogradu se noćas oko 3 sata dogodila pucnjava u kojoj je ranjen 41-godišnji muškarac.
Nepoznati napadač ispalio je više hitaca u žrtvu, nakon čega je pobjegao sa mjesta zločina.
Ranjeni muškarac je kolima Hitne pomoći hitno prevezen u bolnicu. Zahvaljujući brzoj lekarskoj intervenciji, njegovo stanje je stabilizovano i on se trenutno nalazi van životne opasnosti.
Detalji napada i policijska istraga
Prema izjavama očevidaca, napadač je nosio masku i bio je obučen u tamnu odjeću. Zbog načina na koji je napad izveden, sumnja se da je bio unaprijed planiran.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odmah su blokirali taj dio grada i pokrenuli opsežnu potragu za osumnjičenim.
Forenzičari i inspektori na terenu vrše uviđaj, prikupljaju materijalne dokaze i preuzimaju snimke sa okolnih nadzornih kamera.
Policija nastavlja rad na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog incidenta, utvrđivanju motiva i identifikaciji napadača.
(Telegraf/MONDO)