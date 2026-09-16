U Beogradu se noćas dogodila pucnjava u kojoj je ranjen 41-godišnji muškarac, a policija traga za napadačem.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

U Beogradu se noćas oko 3 sata dogodila pucnjava u kojoj je ranjen 41-godišnji muškarac.

Nepoznati napadač ispalio je više hitaca u žrtvu, nakon čega je pobjegao sa mjesta zločina.

Ranjeni muškarac je kolima Hitne pomoći hitno prevezen u bolnicu. Zahvaljujući brzoj lekarskoj intervenciji, njegovo stanje je stabilizovano i on se trenutno nalazi van životne opasnosti.

Detalji napada i policijska istraga

Prema izjavama očevidaca, napadač je nosio masku i bio je obučen u tamnu odjeću. Zbog načina na koji je napad izveden, sumnja se da je bio unaprijed planiran.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odmah su blokirali taj dio grada i pokrenuli opsežnu potragu za osumnjičenim.

Forenzičari i inspektori na terenu vrše uviđaj, prikupljaju materijalne dokaze i preuzimaju snimke sa okolnih nadzornih kamera.

Policija nastavlja rad na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog incidenta, utvrđivanju motiva i identifikaciji napadača.

(Telegraf/MONDO)