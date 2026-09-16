Bivša supruga Dače Ikodinovića, odbojkašica Maja Ognjenović u centru pažnje zbog nove veze, a evo kako je Dača govorio o prvoj supruzi s kojom ima ćerku Andreu

Izvor: MN Press/ tiktok/ikodinovicandrea

Prije nego što su u njegov život ušle Nataša Bekvalac, a potom i Maja Ognjenović, Danilo Ikodinović bio je oženjen izvjesnom Anjom, koja se u javnosti nikada nije eksponirala.

Danilo i Anja na ludi kamen stali su 2000. godine, a ubrzo zatim na svet je stigla prinova, najstarija ćerka Danila Ikodinovića, Andrea.

Ovako ona izgleda:

Vidi opis Ima 24 godine i zvijezda je na Tiktoku: Ovako izgleda najstarija ćerka Danila Dače Ikodinovića (Foto, Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: tiktok/ikodinovicandrea Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: tiktok/ikodinovicandrea Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: tiktok/ikodinovicandrea Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: tiktok/ikodinovicandrea Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: tiktok/ikodinovicandrea Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: tiktok/ikodinovicandrea Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: tiktok/ikodinovicandrea Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: tiktok/ikodinovicandrea Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: tiktok/ikodinovicandrea Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: tiktok/ikodinovicandrea Br. slika: 10 10 / 10

Iako su 2003. godine Anja i Dača na svoj brak stavili tačku, on je sa prvom suprugom ostao u korektnim odnosima, upravo zbog svoje naslednice.

Starija ćerka Danila Ikodinovića baš kao i njena majka držala se daleko od očiju javnosti, a onda je odlučila da se pojavi na TikToku, te su mediji, ali i javnosti konačno saznali kako izgleda polusestra Hane Ikodinović.

Andrea je izrasla u samostalnu mladu djevojku od 24 godine. Živi u Beogradu, zaposlena je, ali je u poslednje vrijeme postala veoma popularna na platformi TikTok.

"Teško je što nismo živjeli zajedno"

Bivši sportista progovorio je i o mlađoj ćerki Hani, koja je otišla na studije u Madrid, i priznao koliko mu teško pada što djevojčice nisu odrastale uz njega svakog dana.

Vidi opis Ima 24 godine i zvijezda je na Tiktoku: Ovako izgleda najstarija ćerka Danila Dače Ikodinovića (Foto, Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 14 / 14

"Hana je otišla u Madrid da studira, a Andrea Ikodinović ima 24 godine, u Beogradu je, živi svoj život, ima posao i kao i svaka mlada osoba uvijek je nešto nezadovoljna. Ali živa je, zdrava i prava i Hana je isto živa zdrava i prava i to mi je najvažnije. Sve dugo ćemo da stvorimo, riješimo pomognemo. Veoma sam zadovoljan svojom djecom, volim ih, a nadam se i one mene i tu sam za njih šta god, do neke granica. Često sam ih puštao da pređu granice, nisam trebao, ali tu sam, tata je uvijek tu".

(Blic, MONDO)