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Ima 24 godine i zvijezda je na Tiktoku: Ovako izgleda najstarija ćerka Danila Dače Ikodinovića (Foto, Video)

Ima 24 godine i zvijezda je na Tiktoku: Ovako izgleda najstarija ćerka Danila Dače Ikodinovića (Foto, Video)

Autor Dragana Tomašević
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Bivša supruga Dače Ikodinovića, odbojkašica Maja Ognjenović u centru pažnje zbog nove veze, a evo kako je Dača govorio o prvoj supruzi s kojom ima ćerku Andreu

Ima 24 godine i zvijezda je na Tiktoku: Ovako izgleda najstarija ćerka Danila Dače Ikodinovića Izvor: MN Press/ tiktok/ikodinovicandrea

Prije nego što su u njegov život ušle Nataša Bekvalac, a potom i Maja Ognjenović, Danilo Ikodinović bio je oženjen izvjesnom Anjom, koja se u javnosti nikada nije eksponirala.

Danilo i Anja na ludi kamen stali su 2000. godine, a ubrzo zatim na svet je stigla prinova, najstarija ćerka Danila Ikodinovića, Andrea.

Ovako ona izgleda:

Iako su 2003. godine Anja i Dača na svoj brak stavili tačku, on je sa prvom suprugom ostao u korektnim odnosima, upravo zbog svoje naslednice.

Starija ćerka Danila Ikodinovića baš kao i njena majka držala se daleko od očiju javnosti, a onda je odlučila da se pojavi na TikToku, te su mediji, ali i javnosti konačno saznali kako izgleda polusestra Hane Ikodinović.

Andrea je izrasla u samostalnu mladu djevojku od 24 godine. Živi u Beogradu, zaposlena je, ali je u poslednje vrijeme postala veoma popularna na platformi TikTok.

@ikodinovicandreaSmoric ljudi#fyp♬ original sound - dorotea

"Teško je što nismo živjeli zajedno"

Bivši sportista progovorio je i o mlađoj ćerki Hani, koja je otišla na studije u Madrid, i priznao koliko mu teško pada što djevojčice nisu odrastale uz njega svakog dana.

"Hana je otišla u Madrid da studira, a Andrea Ikodinović ima 24 godine, u Beogradu je, živi svoj život, ima posao i kao i svaka mlada osoba uvijek je nešto nezadovoljna. Ali živa je, zdrava i prava i Hana je isto živa zdrava i prava i to mi je najvažnije. Sve dugo ćemo da stvorimo, riješimo pomognemo. Veoma sam zadovoljan svojom djecom, volim ih, a nadam se i one mene i tu sam za njih šta god, do neke granica. Često sam ih puštao da pređu granice, nisam trebao, ali tu sam, tata je uvijek tu".

(Blic, MONDO)

Tagovi

Danilo Ikadinović ćerka Andrea Ikodinović

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