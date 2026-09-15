Podgoričanin E.E. osumnjičen da je ukrao 2.500 eura, telefon, novčanik i povrijedio jednu osobu.

Izvor: MINA

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata E.E. iz Podgorice, zbog osnovanosti sumnje da je učinio krivična djela razbojnička krađa i teška krađa u produženom trajanju.

“Osumnjičeni je 5. septembra ušao u kuću M.A. sa namjerom da ukrade sve vrijednije stvari, a kada ga je prilikom bjekstva on uhvatio za majicu, sa obije ruke ga je podigao i snažno bacio na asfalt, usljed čega je oštećeni zadobio tešku tjelesnu povredu”, navode iz ODT-a.

Kako su kazali, u periodu od 9. do 11. septembra, osumnjičeni je ulazio u auta i krao zatečene stvari, a iz kuće B.B. iskoristivši njeno odsustvo, je ukrao kasu u kojoj se nalazio novac u iznosu od 2.500 eura, dok je iz kuće M.J. ukrao telefon i novčanik, prenosi "Cdm".