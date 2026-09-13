Petar Guzijan, zloglasni Mali Cuner i sin ubijenog vođe beogradskog podzemlja Jovana Guzijana Cunera, uhapšen je u Zemunu nakon što je teškim ranjavanjem u grudi jedva ostavio živog poznanika iz BiH.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović /Shutterstock/Krestofell

Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva uhapsila Petra Guzijana, koji se sumnjič̣i da je juče oko 17.30 sati u zemunskom naselju Altina, teško ranio Branka B. (46) iz Bosne i Hercegovine.

Guzijan je, podsjetimo, poslije pucnjave pobjegao i za njim se tragalo.

Ubrzo nakon incidenta, policiji se javio telefonom i potvrdio da je upravo on ispalio hitac koji je pogodio njegovog poznanika u grudi. Prema navodima osumnjičenog, do ranjavanja je došlo slučajno.

Uhapšeni je inače poznat po nadimku Mali Cuner, po pokojnom ocu Jovanu Guzijanu Cuneru.

Jovan Guzijan bio je dobro poznat u podzemlju. Međutim, 5. oktobra 2002. godine na auto-putu ubili su ga pripadnici takozvanog zemunskog klana.

Hitno prevezen u KBC "Zemun"

Podsjećamo, ranjeni Branko B. je sinoć sa teškom prostrijelnom ranom u predjelu grudi hitno prevezen u KBC "Zemun".

Zahvaljujući brzoj intervenciji ljekarskog tima, on je operisan i u stabilnom je stanju.

(Kurir/MONDO)