Muškarac M. V. (46) preminuo je u bolnici od zadobijenih povreda glave nakon što ga je u četvrtak udario voz u blizini željezničkog mosta na Tamišu kod Pančeva.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

M. V. (46) poginuo je u četvrtak 10. septembra kada ga je udario voz kod Pančeva, u blizini željezničkog mosta na Tamišu. M. V. je sjedio na pruzi, kada je naišao voz koji nije na vrijeme uspio da se zaustavi.

Muškarac je po dolasku Hitne pomoći bio bez svijesti, ali i dalje živ, sa povredama glave, te je prevezen u bolnicu. Međutim, uprkos naporima lekara, on je juče preminuo.

Kako se nezvanično saznaje, za poginulim muškarcem bilo je raspisano sedam potraga!

(Telegraf/Mondo)