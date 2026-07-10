Policija je uhapsila dvojicu muškaraca zbog sumnje da su učestvovali u pokušaju ubistva Milana Ostojića, poznatijeg kao Sandokan, u Šapcu. Osumnjičeni su privedeni nakon intenzivne istrage, a očekuje se odluka o određivanju pritvora.

Izvor: MUP Srbije

Pripadnici policije uhapsili su U. M. iz Šapca i M. M. sa Uba zbog sumnje da su učestvovali u pokušaju ubistva Milana Ostojića, poznatijeg pod nadimkom Sandokan, koji se dogodio u Šapcu.

Snimak hapšenja ekskluzivno je objavio novinar Mladen Mijatović.

Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, osumnjičenima se na teret stavlja da su učestvovali u izvršenju teškog krivičnog djela, a nakon intenzivnog operativnog rada policije identifikovani su i lišeni slobode.

Očekuje se da će nakon saslušanja biti donijeta odluka o određivanju pritvora.

Podsjetimo, Milan Ostojić Sandokan ranjen je u Šapcu u napadu koji je izazvao veliku pažnju javnosti. Policija je odmah nakon incidenta pokrenula opsežnu istragu i intenzivnu potragu za izvršiocima, a današnja hapšenja predstavljaju značajan pomak u rasvetljavanju ovog slučaja.

Istraga je i dalje u toku, a očekuje se da će nadležni organi u narednim danima saopštiti više detalja o motivu napada i eventualnoj umešanosti drugih osoba.

Sandokan robijao zbog ubistva, a optužbi za ova krivična djela je oslobođen: Sve o izrešetanom bivšem vođi brutalne grupe

(Telegraf/MONDO)