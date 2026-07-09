Milan Ostojić Sandokan, nekadašnji vođa "šabačke grupe", teško je ranjen sinoć u pucnjavi u Šapcu. Zbog ozbiljnosti povreda hitno je prebačen na VMA.

Izvor: 192_rs/instagram/privatna arhiva/Mondo/Stefan Stojanović

Milan Ostojić Sandokan (51) upucan je sinoć oko 23 sata ispred tržnog centra u Šapcu. Kako mediji saznaju, njega su prijatelji dovezli u bolnicu u Šapcu sa teškim povredama.

Prema informacijama koje mediji posjeduju, Milan Ostojić je nakon ukazane pomoći u bolnici u Šapcu hitno prevezen za Beograd na VMA.

"On je zadobio povrede leđa i karlične regije", kaže izvor za medije.

Ostojić je navodno nakon svađe ispred jednog ugostiteljskog objekta upucan sa više hitaca i prebačen je u bolnicu vozilom Hitne pomoći.

Ostojić je bio vođa takozvane šabačke grupe koja je 2010. godine optužena za teška krivična djela na teritoriji Srbije. Članovi grupe su bili optuženi za čak pet ubistava i trgovinu drogom. Ostojić je osuđen na 20 godina zatvora za podstrekavanje na ubistvo Siniše Kromeka, dok je oslobođen optužbi za zločinačko udruživanje i trgovinu drogom. Apelacioni sud mu je 2015. godine prepolovio kaznu na 10 godina. Izašao je iz zatvora 2018. godine.

(Blic/MONDO)