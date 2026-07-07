Uz oca i sina, za ubistvo muškarca čije je tijelo nađeno zakopano u Rumi priveden i maloljetnik.

Izvor: Fejsbuk/MUP

Otac i sin uhapšeni su zbog sumnje da su učestvovali u otmici i ubistvu četrdesetogodišnjeg A. L. iz Stare Pazove. Istraga je pokazala da je tijelo žrtve pronađeno zakopano u kući u Rumi, u poodmakloj fazi raspadanja, nakon što su policija i tužilaštvo sproveli akciju.

"Jutros bismo dodali još nekoliko informacija u vezi sa slučajem otmice i ubistva četrdesetogodišnjeg A. L. iz Stare Pazove. Kako nezvanično saznajemo, iz porodice uhapšenih privedeno je još jedno lice, ali je riječ o maloljetnoj osobi. U javnosti su se pojavile i nove nezvanične informacije o tome kako je došlo do ovog zločina. Prema tim navodima, žrtva i dvojica uhapšenih muškaraca navodno su zajedno radili na jednom gradilištu, gdje je najprije došlo do sukoba i napada. Nakon toga, kako se sumnja, uslijedili su događaji koji su doveli do smrti muškarca", rekla je Aleksandra Dražić, novinarka Kurira koja se uključila u program uživo iz Srema.

Detalji slučaja i dalje pod istragom

Kako je navela za Kurir televiziju, nadležni organi nastavljaju da utvrđuju sve okolnosti događaja, dok javnost očekuje odgovore o slučaju koji je izazvao veliku pažnju.

"Istraga će utvrditi sve okolnosti slučaja, ali se za sada sumnja da se zločin dogodio početkom aprila, dok je tijelo pronađeno tek nedavno u porodičnoj kući u Rumi. Prema riječima komšija, porodica nije imala stalno prebivalište na toj adresi, već su u kuću dolazili povremeno. Upravo tamo policija i tužilaštvo pronašli su tijelo u poodmakloj fazi raspadanja. Javnost je bila potresena ovim slučajem. Žrtva, A. L. iz Stare Pazove, imala je 40 godina, a nadležni organi nastavljaju istragu kako bi utvrdili tačan sljed događaja i motive", kaže ona.

Dražić je istakla da je slučaj iz Šapca privukao veliku pažnju javnosti, dok nadležni organi utvrđuju sve okolnosti događaja zabilježenog na snimku.

"Pored ovog slučaja, prethodnih dana pažnju javnosti privukao je i snimak koji se pojavio na društvenim mrežama, a koji je, kako saznajemo, zabilježen u Šapcu. Prema nezvaničnim informacijama, žena koja se vidi na snimku privedena je nakon što je slučaj prijavljen policiji. Na snimku se vidi ženska osoba koja fizički napada maloljetnog dječaka, koji je u tom trenutku imao kacigu na glavi, jer se vozio električnim biciklom. Zabilježeno je i vrijeđanje, uključujući uvrede na nacionalnoj osnovi. Sadržaj snimka izazvao je brojne reakcije javnosti, posebno zbog činjenice da je odrasla osoba napala maloljetnika na ulici. Za sada nije poznat tačan povod ovog događaja, a nadležni bi u narednom periodu trebalo da utvrde sve okolnosti slučaja", za emisiju "Redakcija", objasnila je Dražić.