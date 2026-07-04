Uhapšene dvije osobe zbog ubistva Aleksandra Lazića iz Stare Pazove.

Izvor: MUP

Policija je uhapsila dvije osobe zbog sumnje da su ubile Aleksandra Lazića iz Stare Pazove. Sumnja se da su ga pretukli nasmrt u iznajmljenom stanu u Rumi zbog čega je on podlegao povredama, onda su njegovo tijelo prebacili u porodičnu kuću koju povremeno koriste i na kraju su tijelo zakopali u dvorištu.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Službe za borbu protiv korupcije, Uprave za tehniku i PU Sremska Mitrovica, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, uhapsili su P. J. (1982) i P. J (2007) iz Rume, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo teško ubistvo nad Aleksandrom Lazićem (1986) iz Stare Pazove. Pripadnici MUP-a su postupali po prijavi nestanka lica.

Operativnim radom utvrđeno je da su u prvoj polovini aprila osumnjičeni oštećenog fizički zlostavljali u iznajmljenom stanu u Rumi, usled čega je on podlegao povredama, a nakon toga njegovo tijelo prebacili u porodičnu kuću koju povremeno koriste, a nakon par dana, kako bi prikrili ovo krivično djelo, zakopali ga u dvorištu. Policija je danas sa tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici izvršila uviđaj mesta događaja, i tom prilikom pronađeno je zakopano telo u fazi raspadanja, koje je po nalogu tužioca prebačeno na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu, radi obdukcije. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici", navodi se u saopštenju.