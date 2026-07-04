Uhapšene dvije osobe zbog ubistva Aleksandra Lazića iz Stare Pazove.
Policija je uhapsila dvije osobe zbog sumnje da su ubile Aleksandra Lazića iz Stare Pazove. Sumnja se da su ga pretukli nasmrt u iznajmljenom stanu u Rumi zbog čega je on podlegao povredama, onda su njegovo tijelo prebacili u porodičnu kuću koju povremeno koriste i na kraju su tijelo zakopali u dvorištu.
"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Službe za borbu protiv korupcije, Uprave za tehniku i PU Sremska Mitrovica, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, uhapsili su P. J. (1982) i P. J (2007) iz Rume, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo teško ubistvo nad Aleksandrom Lazićem (1986) iz Stare Pazove. Pripadnici MUP-a su postupali po prijavi nestanka lica.
Operativnim radom utvrđeno je da su u prvoj polovini aprila osumnjičeni oštećenog fizički zlostavljali u iznajmljenom stanu u Rumi, usled čega je on podlegao povredama, a nakon toga njegovo tijelo prebacili u porodičnu kuću koju povremeno koriste, a nakon par dana, kako bi prikrili ovo krivično djelo, zakopali ga u dvorištu. Policija je danas sa tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici izvršila uviđaj mesta događaja, i tom prilikom pronađeno je zakopano telo u fazi raspadanja, koje je po nalogu tužioca prebačeno na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu, radi obdukcije. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici", navodi se u saopštenju.
Pretukli ga u stanu nasmrt i zakopali u dvorištu: Policija pronašla tijelo u Rumi, uhapšene dvije osobe (Foto)