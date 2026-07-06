Mještani Rume se oglasili o ubistvu muškarca, njegovo tijelo pronađeno zakopano tri mjeseca kasnije u dvorištu kuće osumnjičenih.

Izvor: Fejsbuk/MUP

U Rumi je u petak 3. jula pronađeno tijelo A.L. (40) koji je ubijen početkom aprila ove godine, a komšije su se oglasile za "Kurir" o zločinu koji je uznemirio javnost. Njegovo tijelo je pronađeno zakopano u dvorištu porodične kuće osumnjičenih, uhapšene su tri osobe.

"Nismo mogli ni da pretpostavimo šta se dogodilo. Kuća je uglavnom bila zatvorena.

Viđali smo ih povremeno, ali ne često. Koliko mi znamo, porodica nije živjela ovdje, već na drugoj adresi. Ovu kuću su, koliko se sjećamo, kupili prije otprilike dvije godine", kažu očevici.

I drugi mještani imaju slične ili gotovo iste informacije. Mnogi su viđali kuću praznu, niko nije očekivao ovako brutalan zločin, ništa nije slutilo i vodilo ka tome kako mnogi kažu u razgovoru za "Kurir".

"Posle svega što se dogodilo, svako je počeo da sastavlja mozaik. Čuli smo razne priče, ali tada niko nije mogao da pomisli da će se završiti ovako", dodaju meštani.

Šta je MUP saopštio?

MUP se oglasio saopštenjem u petak 3. jula kada su naveli da je tijelo bilo zakopano tri mjeseca u dvorištu porodične kuće osumnjičenih. Sumnja se da je A.L. pretučen i da je podlegao povredama.

“Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Službe za borbu protiv korupcije, Uprave za tehniku i PU Sremska Mitrovica, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, uhapsili su P. J. (1982) i P. J (2007) iz Rume, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo teško ubistvo nad Aleksandrom Lazićem (1986) iz Stare Pazove. Pripadnici MUP-a su postupali po prijavi nestanka lica.

Operativnim radom utvrđeno je da su u prvoj polovini aprila osumnjičeni oštećenog fizički zlostavljali u iznajmljenom stanu u Rumi, uslijed čega je on podlegao povredama, a nakon toga njegovo tijelo prebacili u porodičnu kuću koju povremeno koriste, a nakon par dana, kako bi prikrili ovo krivično djelo, zakopali ga u dvorištu. Policija je danas sa tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici izvršila uviđaj mjesta događaja, i tom prilikom pronađeno je zakopano tijelo u fazi raspadanja, koje je po nalogu tužioca prebačeno na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu, radi obdukcije. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici“, navodi se u saopštenju MUP-a.

Prema nezvaničnim saznanjima "Kurira", i dalje se radi rekonstrukcija ubistva A.L. U toku su različita forenzička vještačenja, obdukcioni nalaze i saslušavanje svih osoba.