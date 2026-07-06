Na suđenju pripadnicima kriminalne grupe optužene za ubistva Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini, kao i Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu, prikazane su poruke sa aplikacije Skaj.

Izvor: YouTube/printscreen/ONETV

Na suđenju pripadnicima kriminalne grupe kojoj se sudi za ubistva "škaljaraca" Igora Dedovića i Stevana Stamatovića 19. januara 2020. u Atini, kao i Alana Kožara i Damira Hadžića u julu iste godine na Krfu prikazane se poruke sa Skaja za koje tužilaštvo tvrdi da su ih razmjenjivali odbjegli Radoje Zvicer i ostali a u kojima uživo prate ubistvo u restoranu.

Kako proizilazi iz poruka koje su danas prikazane u Specijalnom sudu u Beogradu, pripadnici klana mjesecima su pokušavali da lociraju "škaljarce" u Atini, obilazili su teretane, restorane i tržne centre, sve do kobnog dana kada su, navodno, optuženi Veljko Belivuk i Stefan Andrejić slučajno primijetili Stevana Stamatovića ispred jednog restorana u Atini.

"Evo ga, sad. Okupljajte se svi. Alo, gdje ste ljudi, budite se!", piše u jednoj od poruka od kobnog dana.

Optuženi su, prema porukama, razmjenjivali fotografije restorana, a potom su razmjenjivali poruke o svemu što se dešavalo.

"Stajali su ispred Stevo i žena. Dok su se okrenuli, nema ih. Moguće je da su ušli unutra."

"Držite momke, nemoj da upadnu u pogrešan restoran."

"Ja bih unutra da ih deru, da nemaju gdje da bježe. Samo ako su sigurni da su oni."

"Neka svaki metak ispale, nemoj da sačuvaju ni jedan."

"Rekao sam da ovjere po pet u glavu, obavezno."

"Četiri utoke, da upadnu kao policija."

"Maskirani su malo, što ne bi utrčali i riješili."

Prema optužnici, u restoran u kom su Dedović i Stamatović ručali sa suprugama i djecom, kobnog dana uletjeli su optuženi Milinko Brašnjović, Marko Petković, Dragan Tomić i pokojni Ljubomir Lainović. Okružili su sto za kojim su sjedjeli, ispalili hice u njih i potom pobjegli sa mjesta zločina.

Izvor: Youtube/screenshot/Ukrajinska policija

Iz presretnutih komunikacija, proizilazi da je vođama klana sa lica mjesta odmah javljeno da su Dedović i Stamatović "gotovi".

Prema optužnici, jedan od najbližih saradnika Radoja Zvicera, Milan Vujotić, javio je osobi čiji identitet nije utvrđen, nekoliko minuta kasnije šta se dogodilo.

"Svi su se razbježali iz restorana. Čekamo sad. To kume, to kumeee", čuje se potom u glasovnoj poruci. Ista osoba šalje novu poruku: "Ovjereni su, kažu brate moj, ovjereni".

Vujotić : "To kume, to kume!"

: "To kume, to kume!" NN : "Ovjereni su, kažu brate moj."

: "Ovjereni su, kažu brate moj." Vujotić : "Volim vas, sve vas volim najviše!"

: "Volim vas, sve vas volim najviše!" NN : "Joj brate, idem da se razbijem negdje noćas, kunem ti se. Žena se bacila na Dedovića, ja se nadam da i ona nije dobila."

: "Joj brate, idem da se razbijem negdje noćas, kunem ti se. Žena se bacila na Dedovića, ja se nadam da i ona nije dobila." Vujotić : "Koliko su metaka ispalilli?"

: "Koliko su metaka ispalilli?" NN: "Dosta, svima nam je po par ostalo."

U sudnci je prikazana i poruka koju je poslao neko od učesnika u zločinu u kom javlja da su "Dedović i Stamatović ubijeni".

"Omlatismo ih ko zečeve!"

U prepisku se, kako tvrdi tužilaštvo,uključio i Radoje Zvicer: