U Mostaru je zabilježen incident kada je nepoznati muškarac skočio u Neretvu, izazivajući paniku. Brza reakcija skakača spriječila je tragediju.

Izvor: instagram/vijesti.ba

U četvrtak je u Mostaru zabilježen opasan incident kada je nepoznati muškarac nakon skoka u rijeku Neretvu nestao ispod površine vode, što je izazvalo trenutnu paniku među okupljenima.

Zahvaljujući brzoj reakciji članova Kluba skakača i kajakaškog kluba spriječen je koban epilog. Njihova intervencija spriječila je tragediju.

Prema dostupnim informacijama, identitet skakača nije poznat, a pretpostavlja se da je riječ o stranom državljaninu.

Ovaj incident dogodio se gotovo na godišnjicu sličnog slučaja na istoj lokaciji, koji je takođe mogao imati kobne posljedice. I tada, 27. juna 2025. godine, nepoznati muškarac skočio je sa mosta i upao u vodu neposredno pored gumenjaka u kojem se nalazila grupa ljudi.

Snimak je uznemirujući:

Zbog toga je bio izložen napadima i kritikama lokalnog stanovništva, koje je bilo ogorčeno neodgovornim potezom kojim su ugroženi životi više osoba. Tada su se na meti kritika dijela javnosti našli i članovi Kluba skakača, mladići sa obala Neretve, koji u ovakvim opasnim situacijama nerijetko spašavaju živote, iako to nije njihov posao.

Iako Stari most privlači brojne posjetioce i predstavlja pravu atrakciju za skokove, riječ je o izuzetno opasnoj aktivnosti. Visina mosta, jaka riječna struja i niska temperatura Neretve čine skokove rizičnim čak i za iskusne skakače, dok se početnicima bez odgovarajuće obuke strogo ne preporučuju.

Lokalni stanovnici često upozoravaju da ovakvi nepromišljeni potezi mogu ugroziti ne samo život osobe koja skače, već i drugih ljudi koji se nalaze na vodi, te ponovo pozivaju na odgovornije ponašanje posjetilaca.