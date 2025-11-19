Avionska bomba iz Drugog svjetskog rata uspešno je uklonjena u Mostaru nakon što je otkrivena tokom radova, zbog čega je jutros evakuisano cijelo naselje

Izvor: MONDO/Samir Cacan/ Kurir/Petar Aleksić

Avionska bomba iz Drugog svjetskog rata teška oko 227 kilograma uspješno je danas rano ujutru uklonjena u Mostaru nakon što je juče otkrivena tokom građevinskih radova na izgradnji novog stambenog kompleksa.

Bombu američke proizvodnje AN-M64 uklonili su pripadnici Deminerskog tima Federalne uprave civilne zaštite, uz podršku policije Hercegovačko-neretvanskog kantona i Vatrogasne jedinice Grada Mostara. Vađenje i uklanjanje bombe izvedeno je uz stroge bezbjednosne mjere. Jutros je zbog toga bilo evakuisano cijelo naselje, a pristup području pronalaska bombe bio je zabranjen u krugu od 300 metara.

Ova bomba pronađena je i uklonjena sa područja bivšeg rudarskog kompleksa. To je jedna od najčešćih američkih bombi koje su saveznički avioni tokom Drugog svjetskog rata koristili za gađanje infrastrukture, industrijskih objekata i vojnih ciljeva.

Mostar je krajem Drugog svjetskog rata bio česta meta savezničkih napada, posebno zbog rudarskog i industrijskog kompleksa i aerodroma. Godine 2021. u naselju Rodoč pronađena je bomba teška oko 230 kilograma, dok je u poslednjoj deceniji u blizini aerodroma otkriveno više od 20 bombi različitih kalibara.

