Zoran S. iz Petrovca na Mlavi uhapšen je zbog pokušaja ubistva roditelja. Zoranovi prijatelji otkrili su teške porodične probleme i psihičko stanje osumnjičenog.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Društvene mreže

Zoran S. (40) iz sela Šetonje kod Petrovca na Mlavi uhapšen je zbog sumnje da je sinoć, 20. juna, u dvorištu porodične kuće pokušao da ubije svoje roditelje. Prema riječima Zoranovih prijatelja, on je posljednjih mjeseci prolazio kroz izuzetno težak period.

Ostao je bez posla, prethodno je držao pečenjaru, razveo se i teško se nosio sa privatnim problemima.

"Bio je potpuno slomljen. Nije mogao da pronađe posao, razvod ga je dodatno dotukao, a ni odnosi u porodici nijesu bili dobri. Često je govorio da više ne vidi izlaz", kaže jedan od njegovih prijatelja.

Zlokobne poruke

Posebnu pažnju privukle su njegove objave na društvenim mrežama neposredno prije tragedije. Nekoliko sati prije pucnjave objavio je poruku u kojoj se zahvaljuje prijateljima i navodi da "ovu borbu nije izdržao", dok je prethodno svom sinu uputio poruku izvinjenja.

Prijatelji tvrde da je posljednjih dana često pisao o porodičnim problemima i osjećaju usamljenosti.

"Djelovalo je kao da traži pomoć, ali niko nije mogao ni da nasluti da će se sve ovako završiti. Govorio je da vodi borbu protiv svih i da više nema snage", kaže jedan od poznanika.

Jedan od Zoranovih prijatelja rekao je da je on posljednjih mjeseci bio u veoma teškom psihičkom stanju. Kako kaže, Zoran je nedavno ostao bez posla, potom ga je dotukao i razvod, a odnosi sa roditeljima godinama su bili narušeni.

"Kada smo čuli da je pucao i da je pobjegao, bili smo uvjereni da će sebi oduzeti život. Već neko vrijeme je govorio da više ne može da izdrži i da nema izlaza. Svi smo strahovali da ćemo ga pronaći mrtvog", pričaju njegovi prijatelji.

Posebno je sve zabrinulo to što je malo prije tragedije na društvenim mrežama ostavljao poruke koje su, tek nakon pucnjave, dobile zlokobno značenje.

"Sada, kada vratimo film, jasno je da je slao upozorenja da nešto nije u redu. Nažalost, niko nije vjerovao da će doći do ovakve tragedije", kažu sagovornici.

Istraga će utvrditi šta je prethodilo pucnjavi i da li je svađa sa roditeljima bila neposredan povod za krvavi obračun. Kako se sumnja, on je iz pištolja, za koji nije imao dozvolu, ispalio više hitaca u pravcu oca i majke.

"Njegova šezdesettrogodišnja majka zadobila je teške prostrelne povrede i ljekari joj se bore za život, dok je otac, prema dosadašnjim informacijama, uspio da izbjegne hice i ostao nepovrijeđen", kaže izvor Kurira.

Nije imao dozvolu

Istragom je utvrđeno da je Zoran S. pucao iz pištolja za koji nije posjedovao zakonsku dozvolu. Zbog toga će se, pored krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju, suočiti i sa dodatnom prijavom.

"Po nalogu nadležnog tužilaštva, protiv osumnjičenog će u redovnom postupku biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija", rečeno je u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu koje vodi istragu.

Sam se predao

Poslije pucnjave osumnjičeni je pobjegao sa mjesta zločina, zbog čega je policija pokrenula opsežnu potragu. Drama je trajala gotovo tri sata, a okončana je kada je Zoran S. sam ušetao u policijsku stanicu u Petrovcu na Mlavi i predao se.

"Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu određeno mu je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio teško ubistvo u pokušaju, dok će protiv njega biti podnijeta i prijava zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja", piše u saopštenju.

Prema svjedočenju mještana, krvavom obračunu prethodila je burna svađa u porodičnom domu.

"Čula se strašna galama, a ubrzo potom i pucnji. Vikao je da će pobiti i njih i sebe, a onda je pobjegao u mrak", ispričale su komšije.

Majka je nakon ranjavanja hitno prevezena u bolnicu, gdje je zadržana na liječenju zbog teških povreda.