Advokat porodica oštećenih u masakru u Ribnikaru Stefan Ćorda objasnio kako je donesena osuđujuća presuda Kecmanovićima.

Izvor: YT Prva/Twitter

U četvrtak 18. juna su pred Višim sudom u Beogradu osuđeni Vladimir i Miljana Kecmanović, roditelji dječaka ubice koji je 3. maja 2023. godine počinio masakr u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” na Vračaru u Beogradu u kom je ubijeno 10 osoba - devet učenika i školski čuvar Dragan Vlahović. Vladimir je osuđen na 14 godina i šest mjeseci zatvora, dok je Miljana osuđena na dvije godine i 11 meseci zatvora, a za "Kurir" je o presudi Kecmanovićima govorio advokat porodica oštećenih Stefan Ćorda koji je objasnio kako je tekao sudski postupak i kako je donesena osuđujuća presuda Kecmanovićima.

"Roditelji i porodice su od početka govorili da visina kazne nije presudna u smislu njihovog osjećaja pravde i zadovoljenja koje bi ova presuda trebalo da donese. Nije to, kako su isticali, tema koja je u prvom planu.

Ono što je ključno jeste da su proglašeni krivim i da su utvrđene sve činjenice, uz postupanje po svim nalozima Apelacionog suda. I moram da kažem da, u odnosu na prvostepeni postupak, nije postojala velika dilema u pogledu toga da Vladimir Kecmanović nije na adekvatan način čuvao oružje. U stanu je postojala velika količina oružja i municije, praktično kao svojevrsna oružarnica", započeo je Ćorda.

Prema njegovim riječima, cio sudski postupak je razjasnio niz okolnosti. Kako kaže, stavovi odbrane i tužilaštva su ostali različiti u pogledu ključnih elemenata slučaja.

"Ono što je bilo spornije i što je odbrana pokušavala da ospori odnosilo se na dio u vezi sa zapuštanjem maloletnog počinioca, što je, prema njihovim navodima, dovelo do tragičnog događaja. Tu su videli prostor za odbranu, ali je Apelacioni sud ukazao da određene okolnosti treba dodatno razjasniti i ispitati.

U ponovljenom postupku, iako je bio izuzetno težak i mučan, sud je zajedno sa tužilaštvom razmotrio sve dokaze i došao do zaključaka koji su jasno obrazloženi. Odbrana je iznosila svoje stavove i pokušavala da ospori navode, ali je postupak na kraju doveo do utvrđivanja svih ključnih činjenica", objasnio je advokat Stefan Ćorda.