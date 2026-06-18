Nenad Stefanović uložiće žalbu zbog visine izrečenih kazni za Kecmanoviće.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Privatna arhiva/Milos Tesic/ATAIMAGES

Danas su pred Višim sudom u Beogradu osuđeni Vladimir i Miljana Kecmanović, roditelji dječaka ubice koji je 3. maja 2023. godine počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu u kom je ubijeno 10 osoba - devet učenika i školski čuvar Dragan Vlahović. Vladimir je osuđen na 14 godina i šest mjeseci zatvora, dok je Miljana osuđena na dvije godine i 11 mjeseci zatvora, a glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu Nenad Stefanović se oglasio saopštenjem nakon osuđujuće presude Kecmanovićima i najavio je žalbu zbog visine izrečenih kazni.

"Više javno tužilaštvo u Beogradu zadovoljno je osuđujućom presudom Višeg suda u Beogradu koja je danas izrečena Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je izvršio višestruko ubistvo u OŠ 'Vladislav Ribnikar' 3. maja 2023. godine. Osuđujuća presuda za oba roditelja potvrđuje da je VJT u Beogradu u svemu dokazalo svoje navode iz optužnice, pored ostalih i one koji se tiču zapuštanja djetata, propusta koji se tiču prepoznavanja opasnosti, ograničavanja pristupa oružju i adekvatnog nadzora nad djetetom. pravo zbog tako teških posledica neadekvatnog vršenja roditeljskih obaveza od strane okrivljenih, za koje prema stavu tužilaštva, ne mogu postojati nikakve olakšavajuće okolnosti, VJT u Beogradu će uložiti žalbu povodom visine izrečenih kazni.

Svi dokazani propusti Vladimira i Miljane Kecmanović, nažalost, rezultirali su nezapamćenom tragedijom kada je njihov sin, 13-godišnji dječak 3. maja 2023. godine u OŠ 'Vladislav Ribnikar' pucajući iz pištolja usmrtio devetoro đaka i radnika obezbjeđenja te škole i ranio još petoro učenika i nastavnicu istorije. Samo maksimalne kazne, koje je predložilo tužilaštvo, bile bi zakonite i pravedne", izjavio je Nenad Stefanović.

Pogledajte fotografije sa izricanja presude Vladimiru i Miljani Kecmanović