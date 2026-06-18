Obrazlažući presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, Viši sud u Beogradu osvrnuo se i na porodične odnose u kojima je odrastao njihov maloletni sin, navodeći da su izvedeni dokazi ukazali na ozbiljne probleme u porodici.

Izvor: MONDO

Obrazlažući presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, Viši sud u Beogradu se posebno osvrnuo na porodične odnose u kojima je odrastao njihov maloljetni sin, navodeći da su izvedeni dokazi ukazali na ozbiljan nedostatak emocionalne povezanosti i osjećaja sigurnosti u porodici.

Sud je utvrdio da u komunikaciji između majke i sina nije bilo ljubavi, topline i bliskosti. Roditelji nisu razvili odnos koji bi djetetu pružio osjećaj sigurnosti, a upravo zbog takvih porodičnih odnosa maloljetnik je želio da se skloni od kuće i porodice.

Vjerovao je da će nakon izvršenja zločina biti zatvoren, zbog čega je neposredno prije masakra pretraživao informacije o doživotnim kaznama. Dječak je izjavio da je "prestao da bude srećan", ocjenjujući da sve ove okolnosti potvrđuju izostanak ljubavi, topline i emocionalne sigurnosti u porodici.

Vidi opis Otkriven jedan od ključnih razloga za masakr u "Ribnikaru": Sud iznio detalje porodičnih odnosa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 18 / 18 AD

Nakon izricanja presude, punomoćnica oštećenih, advokat Zora Dobričanin Nikodinović, ocijenila je da je sud detaljno obrazložio razloge za osuđujuću presudu i ukazao na propuste u vaspitanju, odnosima u porodici i rukovanju oružjem.

"Danas je sud donio i javno objavio presudu protiv Kecmanovića. Vladimiru Kecmanoviću izrečena je jedinstvena kazna od 14 i po godina zatvora, a Miljani Kecmanović dvije godine i 11 mjeseci. Sud je imao u vidu svaku pojedinačnu kaznu i činjenicu da su djela izvršena sa eventualnim umišljajem", rekla je i dodala:

"Utisak koji nosim jeste poruka suda na kraju obrazloženja. Sudija je citirao patrijarha Pavla rečima: 'Molim vas, braćo, da čuvamo porodicu'. To je poruka da se moraju pomjeriti granice krivične odgovornosti, da treba zabraniti odlazak djece u streljane i ozbiljno razmotriti pitanje nasilnih igrica", objasnila je ona.

Nesumnjivo je utvrđeno da Vladimir Kecmanović nije adekvatno čuvao oružje. Sud je utvrdio da je dijete čak dva puta nesmetano dolazilo do oružja, jer je bilo dobro obučeno. Jedan od razloga zbog kojih je dječak izvršio zločin bio je i taj što više nije želio da bude u toj porodici.

Znao je da će nakon toga biti zatvoren. Sud je dobro obrazložio da u toj porodici mnogo toga nije funkcionisalo kako treba. Roditelji su govorili da su išli na predstave i takmičenja, ali problem nije bio u obrazovanju djeteta, već u njegovom vaspitanju. U stanu je pronađen čitav arsenal oružja i više od 1.500 metaka, ne računajći 92 metka koja je dječak ponio u školu.

Vidi opis Otkriven jedan od ključnih razloga za masakr u "Ribnikaru": Sud iznio detalje porodičnih odnosa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 8 / 8

Kako kaže, dokazi pokazuju da ga je otac obučavao kako da drži oružje, diše i mijenja šaržere, dok ga je u streljani vlasnik učio pravilnom stavu i pucanju.

"Taj snimak je sačuvan i bio je važan dokaz u postupku", rekla je advokatica.

"Sud je zaključio i da se dječak poistovećivao sa psihopatama, da je smatrao da je hladnokrvnost vrlina i da je pojam psihopate prvi put čuo upravo u svojoj porodici. Nije naučen da prepozna ljubav, pažnju niti da se povjerava drugima. Čak je razmišljao da tog dana pozove majku, ali mu je bilo manje strašno da izvrši zločin nego da joj se obrati. Ono što je posebno zastrašujuće jeste brzina kojom se sve dogodilo. Od prvog pucnja do njegovog izlaska kroz prozor prošla su svega dva minuta i jedna sekunda", zaključila je punomocnića ostećenih.

(Kurir/MONDO)