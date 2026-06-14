Više javno tužilaštvo u Beogradu otkrilo je nove detalje ubistva Aleksandra Nešovića Baje. Prema navodima istrage, osumnjičeni ga je telefonom pozvao da se vrati u restoran kako bi se pomirili, uvjeravajući ga da nema loše namjere, nakon čega je uslijedila likvidacija.

Izvor: Drustvene mreze

Više javno tužilaštvo u Beogradu otkrilo je nove detalje ubistva Aleksandra Nešovića Baje, navodeći da je osumnjičeni S.V. kobne večeri navodno pozvao Nešovića da se vrati u restoran kako bi se pomirili, nakon čega je uslijedila likvidacija.

VJT proširilo istragu

Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, nakon 30 dana od pokretanja istrage i na osnovu do sada prikupljenih dokaza doneta je naredba o proširenju istrage zbog teškog ubistva Aleksandra Nešovića, izvršenog 12. maja 2026. godine u restoranu "27", kao i zbog više povezanih krivičnih djela.

Tužilaštvo navodi da su tokom istrage prikupljani materijalni dokazi, saslušavani svedoci i naložena brojna vještačenja, od kojih pojedina još nisu završena.

Kako je Nešović namamljen nazad u restoran?

Prema navodima Višeg javnog tužilaštva, Aleksandar Nešović je 12. maja oko 22.45 časova svojim automobilom BMW X7 došao u restoran "27". Po ulasku je ugledao S.V, sa kojim je odranije bio u sukobu.

Nakon kratkog susreta i razmjene riječi, Nešović je napustio restoran i krenuo ka svojoj kući. Međutim, kako navodi tužilaštvo, oko 23.02 časa telefonom ga je pozvao upravo S.V. i zamolio ga da se vrati kako bi riješili nesuglasice i pomirili se.

Zaklinjanje u djecu i priča o pomirenju

Prema navodima istrage, S.V. je tokom razgovora pokušavao da ubijedi Nešovića da nema loše namjere.

Kako je saopštilo tužilaštvo, obraćao mu se emotivno i kroz poluplač, govoreći: "Što se mrštiš na mene, što se mrštiš na svog brata?"

Dodaje se i da mu se zaklinjao u djecu kako bi ga uvjerio da nema razloga za brigu. Vjerujući da je riječ o iskrenom pokušaju pomirenja, Nešović se u 23.08 časova sam vratio u restoran, ne očekujući opasnost.

Vjerovao da dolazi na razgovor, sačekali ga hici

Kako navodi Više javno tužilaštvo, po povratku je sjeo za sto sa S.V, nakon čega je usledila kraća verbalna rasprava.

Oko 23.30 časova, prema sumnjama istražnih organa, S.V. je iz pištolja kalibra 9x19 milimetara ispalio više hitaca u pravcu Nešovića. Tužilaštvo navodi da je pucnjavom ugrožena bezbjednost gostiju i zaposlenih koji su se u tom trenutku nalazili u restoranu.

Prema rezultatima dosadašnje istrage, Nešović je preminuo od teških povreda izazvanih projektilima, usled masivnog krvarenja nastalog zbog razaranja krvnih sudova, grudnih i trbušnih organa i mekih tkiva.

Za šta se terete osumnjičeni

Naredbom o proširenju istrage, S.V. i M.S. terete se za teško ubistvo u saizvršilaštvu, nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i za izazivanje opšte opasnosti.

D.V. se tereti za pomaganje u teškom ubistvu i za nedozvoljeno nošenje oružja. Protiv još osam osoba određeno je preduzimanje dokaznih radnji zbog sumnje da su pomagali učiniocima nakon izvršenja krivičnog djela ili nisu prijavili zločin.

Uloga žene osumnjičenog

Prema navodima VJT, D.V. je osumnjičena da je pomogla izvršenje krivičnog djela tako što je, po pozivu i uputstvima S.V, predala pištolj M.S. ispred svoje adrese stanovanja u Beogradu.

Kako se sumnja, upravo je to oružje kasnije korišćeno u izvršenju ubistva. Tužilaštvo navodi da su se u trenutku ubistva ispred restorana nalazili policijski službenici M.J. i D.V, angažovani kao lično obezbeđenje S.V.

Prema sumnjama istražnih organa, oni su čuli pucnje iz restorana, ali nisu prijavili izvršenje krivičnog djela.

Brisali tragove i iznijeli tijelo iz restorana

Nakon ubistva, kako se sumnja, N.L, V.Š. i P.U. pomagali su osumnjičenima da prikriju tragove zločina. Prema navodima istrage, čistili su mjesto zločina, uklanjali polomljeni inventar, a zatim iznijeli tijelo Aleksandra Nešovića iz restorana.

Tužilaštvo navodi da niko od njih nije prijavio teško ubistvo, iako je za to djelo zaprećena kazna doživotnog zatvora.

Telo sakriveno u buretu i zakopano kod jezera

Prema saopštenju Višeg javnog tužilaštva, D.S, M.S. i S.V. potom su nepoznatim vozilom prevezli tijelo do Jarkovačkog jezera.

Tamo su, kako se sumnja, zajedno sa P.U. i V.Š. telo stavili u plavo bure, zatrpali ga betonom, a potom zakopali u zemlju u neposrednoj blizini jezera.

Tijelo Aleksandra Nešovića pronašli su pripadnici Žandarmerije 21. maja 2026. godine.

Bjekstvo po Srbiji i pronađen novac

Tužilaštvo navodi da je D.S. od 13. do 14. maja, po uputstvima S.V. i M.S, vozio osumnjičene na više lokacija širom Srbije.

Prilikom hapšenja u Surčinu, u automobilu "Fiat Punto" pronađeni su pasoši Bosne i Hercegovine na imena S.V. i M.S, lična dokumenta, saobraćajna dozvola za Audi Q8, kao i 10.000 eura u gotovini.

Pod istragom i bivši načelnik beogradske policije

Među osobama obuhvaćenim dokaznim radnjama nalazi se i V.M, koji je u vreme događaja bio načelnik Policijske uprave za grad Beograd.

Više javno tužilaštvo sumnja da je kao službeno lice znao za izvršeno krivično djelo, ali ga nije prijavio, iako je za njega zaprećena kazna zatvora od pet godina ili teža kazna.

Pored njega, dokazne radnje određene su i protiv više osoba zbog sumnje da nisu prijavili krivično djelo ili su pomagali učiniocima nakon izvršenja zločina.

(MONDO)