Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu iza rešetaka je završilo više pripadnika Interventne jedinice 92.

Izvor: Kurir

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšeno je više pripadnika Interventne jedinice 92 jer su spriječili procesuiranje Saše Vukovića zvanog Boske za pucnjavu u jednom restoranu na Autokomandi u novembru prošle godine, saznaje Tanjug.

Zajedno sa njima uhapšen je i vlasnik lokala, jer je uklanjao tragove pucnjave i lagao policiju da nije bilo pucnjave, već je tvrdio da je došlo samo do kafanske tuče.

Pomenuti događaj navodno se tiče svađe između Bosketa i Miloša Nilovića zvanog Runjo koji se dovodi u vezu sa "škaljarskim klanom" i dobro je poznat organima gonjenja.

Boske je tada posle svađe, kako saznajemo, izvadio pištolj u lokalu punom gostiju i zapucao, ali srećom niko nije povrijeđen.

Nakon toga šefovi Intervente jedinice su spriječili da se događaj prijavi nadležnom tužilaštvu i da se izvrši uviđaj.

Boske je u pritvoru od 14. maja ove godine jer je, kako se sumnja, 12. maja hicima iz pištolja usmrtio Aleksandra Nešovića zvanog Baja, a potom sa pomagačima sakrio njegovo tijelo koje je pronađeno naknadno u jednom buretu zakopanom u blizini Jarkovačkog jezera.