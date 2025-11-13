Pronađen je turski avion koji je juče nestao s radara, a nažalost u njemu je pronađeno izgorelo tijelo pilota. Požar je ugašen, a istraga o uzroku pada je u toku.

Izvor: Björn Trotzki / imago stock&people / Profimedia

Nakon što je prijavljeno da je turski avion nestao s radara tokom leta Rijeka-Zagreb-Rijeka, danas u 16:53 sati operativni centar civilne zaštite dobio je obaviještenje o njegovom nestanku.

U 17:11 sati Županijski centar Gospić prijavio je pad aviona koji gori. Na teren su odmah upućeni policija, vatrogasci i hitna pomoć, a požar je ubrzo ugašen. Nažalost, pronađeno je izgorelo tijelo pilota, koji je bio jedina osoba u avionu.

Kako se nezvanično saznaje, radilo se o manjem avionu, koji se, između ostalog, koristi i za gašenje požara. Istraga je u toku, a na lice mjesta stižu Agencija za istraživanje nesreća i druge nadležne službe.

Glavni istražitelj avionskih nesreća Danko Petrin ističe da su informacije još uvijek šture i da se čeka kompletan izvještaj o okolnostima nesreće.

(24 sata/MONDO)