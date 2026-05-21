Usljed rata na Bliskom istoku, Dubai gubi status bezbjednog utočišta za milionere. Bogataši sve više traže "sigurne luke" u Evropi, pa drastično raste potražnja za vizama u Grčkoj i Italiji.

Globalne političke tenzije i ratovi potresaju cio svijet, pa u takvoj situaciji mnogi milioneri i milijarderi kreću u potragu za novim "sigurnim lukama" za život i ulaganja.

Dubai i širi prostor Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je godinama važio za idealno utočište za bogate investitore, usljed rata na Bliskom istoku više ne uživa status nedodirljive bezbijednosti.

Prema podacima švajcarske konsultantske kuće Henli i Partners (Henley & Partners), koja je specijalizovana za savjetovanje bogatih klijenata o državljanstvima i boravišnim dozvolama, vidljivo je da je sukob između Irana, Izraela i SAD izazvao jednu od najvećih promjena u preferencijama imućnih ljudi poslednjih godina.

U saradnji sa analitičkom kompanijom AlfaDžio (AlphaGeo), Henli i Partners prati i analizira ponašanje tzv. HNWI populacije, osoba čije bogatstvo prelazi milion dolara.

Njihovi najnoviji podaci pokazuju nagli rast upita za dodatnim državljanstvima i investicionim vizama nakon poslednje eskalacije na Bliskom istoku, piše ViVo (WiWo).

Direktor kompanije Kristijan H. Kelin (Christian H. Kaelin) poručio je da današnji bogati investitori više ne traže samo jednu sigurnu državu, nego mrežu različitih opcija.- Nijedna država sama ne može dugoročno da ponudi sve što investitori žele - stabilnost, bezbijednost, pristup tržištima i prilike.

No, kombinacija više opcija postaje izuzetno moćna, rekao je Kelin.

Poljuljan imidž Dubaija

Posebno je zanimljiv trend među stranim bogatašima koji žive u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Dubai je godinama privlačio milionere kao sigurna i poreski povoljna destinacija, ali su iranski raketni napadi i regionalna nestabilnost poljuljali taj imidž.

Prema podacima Henli i Partnersa, broj zahtjeva za novim državljanstvima ili vizama među stanovnicima UAE porastao je za 26 odsto u prvom kvartalu ove godine, dok je ukupan broj upita skočio čak za 41 odsto. Istovremeno je interesovanje za „zlatne vize“ u UAE palo za 14 odsto, što sugeriše da deo bogatih investitora preispituje dugoročnu bezbijednost regiona.

Najveći rast interesovanja beleže evropske države. Potražnja za boravišnim dozvolama i državljanstvima u Grčkoj porasla je za 61 odsto, u Italiji za 43 odsto, a na Malti za 38 odsto. Među bogatima se kao neočekivana alternativa pojavilo i malo pacifičko ostrvo Nauru, najmanja republika na svijetu.

Tamo se državljanstvo može dobiti investicijom od oko 130 hiljada dolara, a interesovanje za pasoš Naurua skočilo je čak za 200 odsto. Sa druge strane, Portugalija, koja je godinama bila među najpopularnijim destinacijama za "zlatne vize", zabilježila je pad interesovanja od 37 odsto.

Sigurne luke

Henli i Partners i AlfaDžio izradili su i indeks globalnog investicionog rizika i otpornosti, koji mjeri koliko investitori smatraju pojedine zemlje sigurnim za kapital i život. Na vrhu liste nalaze se tradicionalne "sigurne luke"poput Švajcarske, skandinavskih zemalja i Singapura.

Njemačka je zauzela osmo mjesto, dok je Kanada među najvećim gubitnicima unutar grupe G7 zemalja.Zanimljivo je da su neke države u razvoju značajno napredovale. Indija je skočila čak za 40 mjesta na listi, kao i Filipini. Stručnjaci smatraju da investitori više ne dele države jednostavno na „razvijene“ i „rizične“, nego procjenjuju stabilnost svake zemlje pojedinačno.

Na dnu liste našle su se države pogođene ratovima, sankcijama i političkom nestabilnošću. Među najvećim gubitnicima su Belorusija i Ukrajina. Analitičari upozoravaju da geopolitičke krize sve snažnije utiču ne samo na finansijska tržišta, nego i na odluke najbogatijih ljudi sveta o tome gdje će živjeti, ulagati i čuvati svoju imovinu.

