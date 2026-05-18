U Drnišu uhapšen Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubistvo 19-godišnjeg dostavljača. Policija sprovodi opsežnu istragu.

Izvor: PU šibensko-kninska

Kristijan Aleksić (50) upucao je tinejdžera Luku koji mu je dostavljao picu. Policija je u ponedeljak rano ujutru saopštila da je osumnjičeni uhapšen.

"Osumnjičeni 50-godišnjak je uhapšen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u toku - objavila je policija rano jutros, prenosi Jutarnji list.

Direktor policije pozvao je građane Drniša sinoć i okoline na maksimalan oprez i apelovao da se uopšte ne približavaju bjeguncu jer je osoba koja se sumnjiči za jezivo ubistvo nedužnog tinejdžera vjerovatno bila naoružana. Zbog vanrednog stanja i opsežne policijske operacije na terenu, stanovnicima se savjetovalo da ostanu u zatvorenom prostoru u Drnišu, a nastava u osnovnim i srednjim školama i vrtićima je otkazana.

Ubistvo nedužnog tinejdžera potreslo cio region

Ubistvo tinejdžera Luke M. dogodilo se u subotu uveče kada je devetnaestogodišnji student Luka M, koji je privremeno radio kao dostavljač hrane, došao u kuću osumnjičenog Aleksića da dostavi porudžbinu.

Kristijan Aleksić je mladića ubio sa više hitaca, nakon čega je napustio mjesto događaja. Prema riječima komšija, osumnjičeni je napustio kuću naoružan automatskom puškom, noseći kofer i ranac pun hrane.

Mještani kažu da je Aleksić nekoliko dana prije ubistva kupovao velike količine konzervirane hrane u lokalnoj prodavnici, što može ukazivati na to da je unaprijed planirao da se sakrije.

Ozbiljan krivični dosije ubice

Direktor policije Nikola Milina se osvrnuo i na brojne nezvanične informacije koje su se pojavile u javnosti, ističući da policija provjerava sve tragove, ali da su neki od medijskih navoda netačni.

Prema njegovim riječima, informacije da je Kristijan Aleksić imao spisak ljudi koje je planirao da likvidira, da je pisao grafite sa pretnjama smrću ili da je učestvovao u fizičkom sukobu nekoliko dana prije ovog događaja nisu tačne.

Međutim, šef policije je potvrdio da osumnjičeni ima ozbiljan krivični dosije i da je policija protiv njega postupala u više navrata. Aleksić ima pet pravosnažnih presuda, od kojih su dvije spojene u kaznu zatvora od 15 godina koju je odslužio (za ubistvo 22-godišnje žene), dok su dvije uslovne.

Podsjetimo se da je riječ o čovjeku koji je u maju 1994. godine brutalno ubio 22-godišnju djevojku sa 17 uboda nožem, a njegovi teški psihički problemi pominjani su i u ranijim postupcima. Milina je na kraju potvrdila da je policija prije tri godine kod Aleksića pronašla ilegalno oružje i podnijela krivičnu prijavu, nakon čega je podignuta optužnica, prema kojoj sudski postupak još nije počeo.

Odgovarajući na pitanja novinara o tome da li je policija mogla ranije da reaguje na ponašanje osumnjičenog, Milina je ponovio da policija nema informacije niti je dobila nijednu prijavu protiv Aleksića nakon slučaja iz 2023. godine, kada je kod njega pronađeno ilegalno oružje.

Istakao je da policija proverava sve naknadne navode, ali da u zvaničnim evidencijama od subote uveče nema novih prijava o prijetnjama.

