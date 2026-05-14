Snimak hapšenja osumnjičenog za ubistvo muškarca u Obrenovcu.

Izvor: Instagram/mmijatovic_official/društvene mreže

Beogradska policija uhapsila je danas A.D. (24), osumnjičenog za ubistvo muškarca M.G. (29) u Obrenovcu, a na "Instagramu" je osvanuo i snimak akcije hapšenja. Poznati novinar crne hronike Mladen Mijatović objavio je snimak i otkrio kako je izgledala akcija hapšenja osumnjičenog.

"Akcija hapšenja izvedena je brzo i bez većeg otpora. Čim su mu prišli, policajci su ga oborili na zemlju kako bi sprečili eventualni pokušaj bjekstva, a zatim mu stavili lisice na ruke", objasnio je Mijatović.

Da podsjetimo, muškarac M.G. (29) ubijen je mačetom u srijedu 13. maja u večernjim časovima u Obrenovcu. Žrtva napada je inače bila u kućnom pritvoru zbog krivičnog dela razbojništva, sumnja se da je upao u organizovanu sačekušu.

Pogledajte fotografije sa mjesta ubistva u Obrenovcu