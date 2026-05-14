Mišel G. (29) brutalno je ubijen sinoć u Obrenovcu u sačekuši ispred kuće gdje je imao nanogicu. Sumnja se da su ga napadači poznavali i da je motiv zločina sukob oko droge.

Izvor: društevene mreže

Mišel G. (29) ubijen je noćas u Obrenovcu, u brutalnom napadu koji se dogodio u Ulici Ljube Nenadovića, a prema prvim informacijama iz istrage, sumnja se da iza zločina stoji obračun zbog neraščišćenih računa povezanih sa drogom.

Kako navode izvori bliski istrazi, mladić je poznavao svoje napadače, a policija intenzivno traga za dvojicom osumnjičenih koji su nakon zločina pobjegli.

"Napadači su Mišela G. sačekali ispred kuće u kojoj je bio u kućnom pritvoru sa nanogicom. Očigledno su znali da ne može daleko da ode, pa su mu napravili sačekušu i napali ga čim se pojavio", kaže izvor za medije i dodaje da sve ukazuje na to da je napad bio unaprijed isplaniran.

Nakon napada, teško povređeni mladić hitno je prevezen u Dom zdravlja, ali je uprkos naporima ljekara podlegao povredama.

Na mjestu zločina tokom noći bio je veliki broj policajaca i inspektora, a pokrenuta je i akcija "Vihor", kada su blokirani prilazi Obrenovcu i okolina.

Inače, Mišel G. je odranije bio poznat policiji zbog krađa i krivičnih djela povezanih sa narkoticima, a istražni organi provjeravaju da li je upravo sukob oko toga doveo do jezivog zločina. Nezvanično, policija je već identifikovala osobe koje se dovode u vezu sa ubistvom.

(Kurir/MONDO)