Izvor: Uprava policije

Službenici mješovitog Operativnog tima za razbijanje mreže krijumčara migranata danas su podnijeli krivičnu prijavu tri crnogorska državljanina iz Podgorice, zbog sumnje da su krijumčarili migrante iz Somalije, Pakistana i Bangladeša.

Kako navode iz policije sumnja se da su N.F. (23), B.P. (26) i D.Ž. (45) iz Podgorice, 13. maja 2026. godine, kao zaposleni u jednom taxi udruženju iz Podgorice, koristeći vozila firme, došli u blizini graničnog prelaza Božaj, te u vozila prihvatili 12 migranata.

“Oni su uz određenu novčanu naknadu trebali da ih odvezu do autobuske stanice u Podgorici u čemu ih je spriječila patrola granične policije na magistralnom putu Tuzi–Podgorica”, navode iz policije.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je nakon prikupljenih obavještenja naložio da se protiv navedenih lica podnese krivična prijava u redovnom postupku, zbog sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

“Napominjemo da je D.Ž. povratnik u izvršenju predmetnog krivičnog djela, dok je B.P. evidentiran kao izvršilac većeg broja krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta”, kazali su iz policije.