On je to kazao u nastavku postupka koji se vodi protiv nekadašnjeg visokog policijskog funkcionera Zorana Lazovića, bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i suspendovanog tužioca Saše Čađenovića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Svjedok Zoran Backović, bivši rukovodilac grupe za krvne delikte u Sektoru za borbu protiv organizovanog kriminala, saopštio je danas pred Višim sudom u Podgorici da je vrh kavačkog klana, među kojima su Radoje Zvicer, Slobodan Kašćelan, Duško Roganović, Miloš Radonjić i drugi, procesuiran tokom 2021. godine za najteža krivična djela – ubistva i stvaranje kriminalne organizacije, prenosi Pobjeda.

On je to kazao u nastavku postupka koji se vodi protiv nekadašnjeg visokog policijskog funkcionera Zorana Lazovića, bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i suspendovanog tužioca Saše Čađenovića.

Podsjećamo, njih Specijalno tužilaštvo tereti da su zloupotrebom funkcija na kojima su se nalazili činili korist ljudima iz kriminalnih krugova.

Svjedok Backović odgovorio je na više od 90 pitanja koje mu je postavio optuženi Čađenović.

On je ponovio da su visokorangirani pripadnici kavačkog klana bili procesuirani u 2021. godini i to za ubistvo Nikole Stanišića, planiranje likvidacije Milića Minje Šakovića.

Svjedok Backović je naglasio da je osam službenika policije za pola sata uhapsilo šest osoba iz kavačkog klana među kojima je bio Slobodan Kašćelan, Miloš Radonjić, Darko Prelević, Krsto Maroš i Vladimir Vučković.

“Oni su se dovodili u vezi sa ubistvom Nikole Stanišića. Za osobama koje su bile nedostupne crnogorskim vlastima, a među kojima je bio i Radoje Zvicer, raspisana je nacionalna i međunarodna porjernica, istakao je on.

Optužnicom SDT optuženom Čađenoviću stavlja na teret da je navodno štitio Duška Roganovića od krivičnog gonjenja, međutim Backović je poput prethodnih svjedoka koji su saslušani na prethodnim ročištima, bio kategoričan da protiv tog visokorangiranog člana kavačkog klana nije bilo dokaza kako bi bio procesuiran.

“Nije postojao jedan dokaz da bi Duško Roganović u tom periodu bio proceuisran. Nijesmo imali ništa opipljivo niti bilo kakvih dokaza protiv njega. Nije mogao biti procesuiran do postupka za ubistvo Mila Radulovića kada je obuhvaćen krivičnom prijavom. Postupak za ubistvo Predraga Peda Pejovića i danas se vodi po NN počiniocu”, pojasnio je Backović.

Pored toga, on je pred tročlanim vijećem kojim predsjedava sudija Veljko Radovanović, ustvrdio da nikada nije dobio nalog ni od Čađenovića ni od Katnića da nekog poštedi procesuiranja.

“Čađenović me nije obavijestio da je 22. jula 2021. godine mejlom dobio pinove i navodnu komunikaciju sa Skaj aplikacije policajaca Petra Lazovića, Ljuba Milovića i ostalih. O tome ništa nijesam znao. Taj materijal mi nije bio dostavljan na odbranu, a Specijalno državno tužilaštvo nije ni imalo obavezu da nam dostavlja određene materijala”, istakao je on, odgovarajući na pitanja specijalnog tužioca Miloša Šoškića, koji potpisuje optužnicu.

Podsjetimo, Zoran Lazović, penzionisani glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović negirali su optužbe Specijalnog tužilaštva da su zloupotrebom funkcija na kojima su se nalazili činili korist ljudima iz kriminalnih krugova.

Specijalni tužilac Miloš Šoškić bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića tereti da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji su članovi, navodno, postali penzionisani tužilac Katnić, ranije uhapšeni i suspendovani tužilac Saša Čađenović, koji je optužen da je radio za kriminalni kavački klan, i Lazovićev sin Petar, raniji službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Stariji Lazović se, navodno, tereti da je povezan sa skidanjem zabrane ulaska u Crnu Goru kriminalcima iz Beograda, Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, krajem decembra 2020. godine i početkom januara 2021. godine.

Tužilaštvo sumnjiči Katnića i da je, koristeći funkciju u SDT-u, kontrolisao da se ne preduzima krivično gonjenje ni protiv vođe kriminalnog kavačkog klana Radoja Zvicera i drugih pripadnika te grupe.