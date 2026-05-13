Komšije navode da je osumnjičena za ubistvo supruga bila poznata kao problematična osoba koja ga je i ranije napadala.

Marina P. (67), kako se sumnja, u porodičnom stanu na Čukarici, juče oko 7 sati ujutru, brutalno je ubila svog supruga Z.P. (76). Kako se sumnja, ona mu je stravične povrede nanijela nogarom od stola, a policajci su je zatekli na mjestu zločina.

Stanari zgrade u kojoj se dogodilo ubistvo ispričali su novinarima da su Marinu poznavali kao "problematičnu" osobu koja je i ranije napadala svog supruga.

Kako su ispričali, oni su iz stana čuli galamu i vrisku, ali nisu mogli ni da pomisle da je Marina ubila svog supruga.

"Čula se jeziva buka, vriska i tupi udarci. Znali smo da su imali razmirice, ali da će žena od 67 godina da ga ubije na ovakav način, to niko nije mogao da sanja", navodno je ispričao jedan od stanara zgrade.

Jedan komšija, kako tvrdi "Kurir" ispričao je za taj medij da je ubistvu prethodilo mučenje.

"Čuli smo da ga je mučila prije smrti, da ga je čak i vezala i polivala nekakvim kiselinama, te bola nožem... Na posletku je slomila stolicu i drvenim nogarom ga ubila. Sad, šta je od svega toga tačno, znaju samo istražitelji pouzdano, ovo je ono što smo mi juče čuli tokom uviđaja", rekao je komšija.

Kako tvrdi ovaj medij, pozivajući se na riječi komšije, "M.P. je u naletima bijesa dobijala nadljudsku snagu".

Zaključala se u stanu nakon ubistva

Nakon ubistva, policajci su došli na lice mjesta, ali budući da su vrata stana bila zaključana, vatrogasci spasioci su morali da ih razvale kako bi omogućili policajcima da uđu unutra.

Policajci su unutra zatekli osumnjičenu, kao i tijelo muškarca u lokvi krvi.

Smrt Z.P. je konstatovala ljekarska ekipa oko 7.30 sati.

Ubila ga nogarom od stolice?!

Kako je tvrdio "Telegraf.rs", sumnja se da je Marina P. ubila supruga tako što mu je zarila drveni predmet u srce. Navodno, kako tvrdi ovaj mediji, osumnjičena ga je ubila nogarom od stolice.

Drveni predmet kojim je počinjen zločin je pronađen i poslat na vještačenje.

Vratio se da bi brinuo o njoj

Kako su ispričale komšije ove porodice, osumnjičena je bila nasilna prema njemu zbog čega je on napustio stan. Ali, onda se vratio kako bi brinuo o njoj i kako ne bi bila sama.

"Oni su penzioneri, bili su u braku. Muž je prošle godine otišao iz stana nakon što je ona hospitalizovana jer je lomila stvari po stanu. Međutim, on se posle izvjesnog vremena vratio u stan kako bi bio sa njom. Navodno je psihijatrijski pacijent i ranije je pravila incidente", rekao je jedan komšija za "Blic".

Iznijeta na nosilima

Na licu mjesta je tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zajedno sa policijskim službenicima, obavio uviđaj.

Osumnjičenu Marinu su na nosilima iznijeli iz zgrade lekari Hitne pomoći, a u pratnji policijskih službenika.

Tijelo je poslato na obdukciju na Institut za sudsku medicinu.

