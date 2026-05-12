Na opštini Čukarica jutros je došlo do ubistva.

Prema najnovijim saznanjima, u stanu u kojem je pronađeno beživotno tijelo muškarca dogodilo se ubistvo - supruga je, nakon verbalnog sukoba, usmrtila svog muža.

Zločin se dogodio u ranim jutarnjim satima na Čukarici. Policija je ispred zaključanih vrata stigla nakon poziva uznemirenih komšija koji su čuli buku, ali su unutra mogli da uđu tek kada su vatrogasci razvalili vrata.

U hodniku stana policajce i vatrogasce je dočekao horor - muškarac je ležao u velikoj lokvi krvi sa vidljivim ranama, dok je žena zatečena u istoj prostoriji.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičena žena je odmah privedena na licu mjesta.

Istraga ispituje motive koji su doveli do krvavog pira, a pretpostavlja se da su porodične razmirice eskalirale u fizički obračun.

Inspektori su pronašli i predmet kojim je zločin izvršen, a koji je odmah poslat na vještačenje.

"Znali smo da imaju problema, ali niko nije mogao da zamisli da će se ovako završiti. Jutros nas je probudila vriska, a onda su stigli vatrogasci i kordon policije. Sve je puno krvi," priča šokirana komšinica za naš portal.

Na licu mjesta se i dalje nalaze jake snage policije i dežurni tužilac. Zgrada je pod potpunom blokadom dok traje prikupljanje dokaza.

