Policija je jutros izvela iz stana na Čukarici ženu (67) osumnjičenu da je nakon svađe ubila supruga (76). Prema prvim informacijama, muškarac je usmrćen drvenim predmetom, a njegovo telo pronađeno je u stanu oko 7.30 sati.

Jutros je na Čukarici došlo do jezivog ubistva kada je, kako se sumnja, žena M.P. (67) nakon svađe usmrtila supruga Z.P. (76) drvenim predmetom. Policija je na licu mjesta, a istraga je u toku.

Tijelo muškarca je pronađeno u stanu na Čukarici, a smrt je konstatovana oko 7.30 sati.

Sumnja se da je M.P. ubila supruga tako što mu je zarila drveni predmet u srce.

Navodno, kako tvrdi ovaj mediji, osumnjičena ga je ubila nogarom od stolice.

Na licu mjesta je ekipa policije, a u toku je uviđaj. Drveni predmet kojim je počinjen zločin je pronađen i poslat na vještačenje.

" Čula se buka, a u jednom trenutku je puklo kao bomba. Tada smo pozvali policiju " ispričao je jedan od stanara iz zgrade pored.

Žena prošle godine napala muža i policiju

Kako pišu mediji, žena je i prošle godine bila akter stravičnog incidenta. Prošle godine je svog muža jurila nožem po stanu, a kada je policija intervenisala, napala je i službenike.

" Prošle godine su je vodili u Lazu, četvorica njih su je jedva savladili" rekla je za Mondo komšinica iz zgrade pored i dodala da je par imao ćerku.