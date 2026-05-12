Jutros je na Čukarici došlo do jezivog zločina kada je, kako se sumnja, žena (67) nakon svađe usmrtila supruga (76) drvenim predmetom. Policija je na licu mjesta, a istraga je u toku.

Jutros se na Čukarici dogodilo ubistvo kada je, kako se sumnja, M.P. (67) nakon svađe, ubila supruga Z.P. (76).

Tijelo muškarca je pronađeno u stanu na Čukarici, a smrt je konstatovana oko 7.30 sati.

Sumnja se da je M.P. ubila supruga tako što mu je zarila drveni predmet u srce.

Navodno, kako tvrdi ovaj mediji, osumnjičena ga je ubila nogarom od stolice.

Na licu mjesta je ekipa policije, a u toku je uviđaj. Drveni predmet kojim je počinjen zločin je pronađen i poslat na vještačenje.

"Čula se buka, a u jednom trenutku je puklo kao bomba. Tada smo pozvali policiju" ispričao je jedan od stanara iz zgrade pored.

Žena prošle godine napala muža i policiju

Kako pišu mediji, žena je i prošle godine bila akter stravičnog incidenta. Prošle godine je svog muža jurila nožem po stanu, a kada je policija intervenisala, napala je i službenike.

" Prošle godine su je vodili u Lazu, četvorica njih su je jedva savladali", rekla je za Mondo komšinica iz zgrade pored.

Vatrogasci razvalili vrata, unutra zatekli muškarca u lokvi krvi.