Pao snijeg kod Zagreba u Hrvatskoj tokom nevremena.

Snažno nevrijeme pogodilo je danas popodne Zagreb, prijestonicu Hrvatske, koja je u popodnevnim časovima stigla i do Srbije. Pljuskovi sa grmljavinom počeli su u Beogradu malo prije 19 časova, a Direktorat civilne zaštite u Zagrebu je potvrdio da su primili oko 250 poziva građana zbog problema od nevremena, dok je prijavljen i snijeg na Sljemenu, planinskom vrhu koji se nalazi iznad hrvatske prijestonice, prenosi "Srpska info".

U Zagrebu je bilo olujno grmljavinsko nevrijeme, dok je na Sljemenu pao snijeg oko 13 časova. Čak su nadležni organi donijeli hitnu odluku da se zatvori Sljemenski put zbog snijega i nevremena.

Hitne službe su intervenisale sve vrijeme tokom nevremena. Nije poznato da li ima povrijeđenih i kolika šteta je pričinjena.