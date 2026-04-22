Snijeg je jutros iznenadio mještane ivanjičkog sela Kušići, gdje je usred proljeća sve obijelilo kao u decembru, a padavine su već izazvale probleme na putevima i zabrinutost poljoprivrednika zbog mogućih posledica po rod, naročito maline.

Izvor: Kurir/Marko Karović

Iako je proljeće u punom jeku, zima se izgleda još uvijek ne predaje. Tokom jutarnjih sati snijeg je pao na području ivanjičkog sela Kušići, a prema riječima mještana sve je obijelilo kao da je decembar. Sneg se zadržao čak i na kolovozu, pa su nadležne ekipe poslate na teren.

Zabilježene padavine dodatno su uznemirile poljoprivrednike, koji strahuju od mogućih posledica po ovogodišnji rod, posebno kada je riječ o malini.

"Nije toliko rijetko da snijeg padne u aprilu, ali svakako nismo mu se obradovali. Strahujemo za poljoprivrednu proizvodnju, naročito zbog maline, od mogućeg mraza, temperature padaju ispod nule, a alstari su već krenuli, kažu za RINU zabrinuti meštani.

Zbog otežanih uslova na putu, nadležni putari apeluju na vozače da budu dodatno oprezni, posebno na ovoj dionici, kao i u ostalim brdsko-planinskim predjelima zapadne Srbije.

Posebno upozorenje upućeno je vozačima teretnih vozila bez adekvatne zimske opreme da ne kreću ka ovom putnom pravcu, kako ne bi ugrozili bezbjednost saobraćaja.