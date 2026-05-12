Muškarac je jutros nastradao u požaru automobila kod Čačka, a prvi rezultati istrage ukazuju da se navodno polio benzinom i zapalio nakon što je vozilo zaustavio pored puta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vozač koji je jutros nastradao u požaru u automobilu u mjestu Pakovraće kod Čačka, navodno se polio benzinom i zapalio, pokazali su prvi rezultati istrage, a navodno je svemu prethodila prijava za nasilje. Kako se nezvanično saznaje, tragedija se dogodila oko 10.30 sati na putu Čačak - Požega.

"Vozač automobila čačanskih tablica je parkriao auto na proširenju pored puta. Pretpostavlja se da se u vozilu polio benzinom, a potom i zapalio. Dojavu o vatri na vozilu vatrogascima i policiji poslali su drugi učesnici u saobraćaju", kaže izvor i dodaje:

"Po dolasku na lice mjesta, plamen je već bio zahvatio čitavo vozilo. Nakon što je vatra ugašena, iz vozila je izvučeno ugljenisano tijelo", istakao je on.

Prema riječima izvora, vatrogasci su dva sata od prijave da gori auto izvukli tijelo.

"Ekipa Hitne pomoći koja je bila prisutna na licu mjesta mogla je samo da konstatuje smrt", dodao je izvor,

Prema nezvaničnim saznanjima da je pokojni muškarac prije smrti dobio krivičnu prijavu.

"Navodno, protiv ovog muškarac je neposredno prije tragedije podnijeta prijava za nasilje u porodici. Za sada nisu poznati detalji prijave i šta se tačno dogodilo, ali istraga je u toku i utvrđuju se sve okolnosti", zaključuje izvor.