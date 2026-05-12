Na magistralnom putu Čačak - Požega dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj je muškarac (68) nastradao nakon što je zapalio svoj automobil.

Tokom dana na magistralnom putu Čačak - Požega u mestu Pakovraće došlo je do teške saobraćajne nezgode kada se prema prvim nezvaničnim informacijama, muškarac u automobilu polio benzinom i zapalio.

Muškarac (68) je nastradao od povreda koje je zadobio usled požara u vozilu kojim je upravljao, rečeno je za Tanjug u Policijskoj upravi u Čačku, piše RTS.

"Vozilo citroen se brzo pretvorilo u buktinju. Vatrogasci su stigli na lice mjesta i uspjeli da izvuku muškarca, koji je nakon toga transportovan u Opštu bolnicu. Kako smo nezvanično čuli od ljudi koji su bili tu, muškarac se polio benzinom nakon što je prijavljen za porodično nasilje. Da li je u pitanju lažno prijavljivanje pa ga je to pogodilo ili ne... ne znamo o tome ništa, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Opšta bolnica u Čačku još uvijek se nije oglašavala povodom njegovog zdravstvemog stanja.

