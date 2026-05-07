Tijelo žene pronađeno je u stanu u Zemunu, a sumnja se da je preminula prije dva dana.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tijelo žene pronađeno je danas u stanu u Novogradskojulici u Zemunu, a prema prvim informacijama, sumnja se da je preminula prije dva dana.

Komšije su alarmirale nadležne nakon što se iz stana danima nije čula žena koja je tu živela sama, a navodno se osjećao i neprijatan miris iz stana.

"Komšije su bile zabrinute jer je nisu viđale nekoliko dana. Pozvali su policiju, međutim morali su da intervenišu i vatrogasci koji su obili stan, a kada su ušli, zatekli su jeziv prizor", kaže izvor Kurira.

Na lice mjesta ubrzo je stigla i ekipa Hitne pomoći, ali ljekari su mogli samo da konstatuju smrt žene.

"Pretpostavlja se da je žena preminula prije oko dva dana, ali će tačno vrijeme i uzrok smrti biti utvrđeni nakon obdukcije. Za sada nema naznaka da je smrt nastupila nasilnim putem", dodaje izvor.

Istraga je u toku.

(Kurir/Mondo)