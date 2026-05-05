Optuženi Nikola Vušović i članovi vračarskog klana suočavaju se s dokazima o planiranju ubistva Miloša Nilovića, dok se u sudu prikazuju poruke sa Skaj aplikacije.

Izvor: Facebook/Kurir/privatna arhiva

Vođa "vračarskog klana" Nikola Vušović i njegovi saradnici, sudeći po prikazanim porukama na današnjem suđenju, koje su, prema navodima tužilaštva, preko Skaj aplikacije međusobno slali nakon pokušaja ubistva Miloša Nilovića Runja, bili su u panici i strahu nakon hapšenja Miloša Miljanovića, navodeći kako je najbolje da se brani na saslušanju riječima da je, kako pišu, "jurio ženinog švalera iz ljubomore, da je zbog toga upao naoružan u kafić i da mu je idol Kristijan Golubović".

Inače, današnje suđenje pripadnicima takozvanog vračarskog klana, nastavljeno je danas u Specijalnom sudu u Beogradu izvođenjem dokaza sa Skaj aplikacije, za koju tužilaštvo tvrdi da se odnosi na planiranje ubistva Miloša Nilovića zvanog Runjo, navodno bliskog škaljarskom klanu. Nilović se inače i danas nije pojavio u sudu gdje bi trebalo da svjedoči kao oštećeni u ovom postupku.

Izvor: Instagram

"Neka kaže ljubomora, žene, švaleri, neka psihopatska priča. Da je mislio da tako ide u Beogradu. Idol mu je Kristijan Golubović, kao Krile u svoje vrijeme. Da glumi id**ta brđana, da je htio da se čuje za njega. To je najjača priča. Što više pravi b**alu od sebe, to će biti bolje. I najbolje bi prošao sa tom ludačkom pričom. Ne treba ni da se pravi b**alom, on to i jeste", samo su neke od poruka koje je optuženi Vušović razmenjivao sa saradnicima, a potom im navodno piše da su tokom ispitivanja Miljanovića u policiji, spominjali samo njegovo ime.

"Jedino su moje ime spominjali, pitali da li sam ga ja poslao i kako me imaju za Atinu, Krf i za Beč neko ubistvo. Sve mi tovare. Nemaju ništa, samo je jedno problem, ali mislim da su ga samo plašili. Samo se plašim da se ne slomi na te murjaške fore", piše u prikazanim porukama.

Prema navodima optužnice, pripadnici klana su razmatrali različite lokacije, dok nisu odlučili da Nilovića ubiju u jednom kafiću na Vračaru.

Optuženi Miloš Miljanović, podsjetimo, tereti se da je ušao u baštu lokala, ali da su ga Nilović i prijatelji s kojima je sjedio za stolom vidjeli kada je ušao i razbježali se, a optuženi se bez ispaljenog metka vratio u iznajmljeni stan u kom je i uhapšen sjutradan.

"Za dlaku smo ih imali. U pm, izvalili ga, trebalo je ispred lokala da ih čeka. Kaẓ̌e mi jedan, gledao je snimak, vidi se kako ulazi, šeta, ide ka njima, a oni oko šanka izašli napolje. On usporen skroz, tako mi drug šalje, kaže 'on je išao da ih upozori, a ne da ih ubije'. Jeste izvadio oružje, ali sve lagano. Šou, karambol, bukvalno se s puškom prošetao kroz lokal, da oni nisu pi**e, ubili bi ga. Na 30 centimetara im je prišao, da je htio da puca, pucao bi. Obrukali smo se", piše navodno Vušović.

Navodno, pripadnici klana su paničili kako im "ništa ne ide".

"Ja ne znam šta je ovo prokletstvo. Brate, ne mogu da dođem k sebi od ovog ludila. Ajde da je bar pucao i promašio i da razumijem, to se i meni dešavalo, ali da ne pojuri za njim, to ne razumijjem. Dvojica u rokanje ubuduće. Šteta, gotovo sad, moramo da učimo na greškama, upornost i hrabrost pobjeđuju", navodno neke su od poruka koje su razmjenjivali pripadnici klana.

Prethodno je, kako je prikazano, optuženi Nedeljko Todorović slao Vušoviću da mu je čir proradio od nerviranja, nakon čega ga je sudija Svetlana Aleksić pozvala da pristupi za govornicu i kaže da li je ranije imao ovakvih problema.

"Nisam imao Skaj, nikada nisam slao te poruke i slike. Nemam problem sa čirom, imam samo problem sa stomakom i kičmom. Operisao sam debelo crijevo", rekao je danas Todorović.

Danas su u sudu takođe prikazane i poruke kada, prema navodima tužilaštva, preko Skaj aplikacije optuženi Radivoje Jovanović, Ivo Bukljaš i Nikola Vušović dogovaraju sa Miljanovićem vrijeme napuštanja štek stana i kako da očisti tragove.

"Sve ponesi, nemoj tu da bacaš smeće. Idemo dalje braćo, na greškama se uči, odmorite malo, bio je naporan dan", neke su od razmijenjenih poruka, a sjutradan u dogovoreno vrijeme Miljanović se nije javio, što je izazvalo paniku među pripadnicima klana.

"Da se nije uspavao, šta je ovo sunce ti j**em. Samo da mu nisu upali. U p**ku materinu, da poludi čovjek, šta da radimo", dodaje se u porukama.

Optuženi Miloš Miljanović, podsjetimo, uhapšen je 12. maja 2020.

Inače, Miljanović je u svojoj odbrani priznao da je naoružan puškom uletio u kafić s namjerom da zastraši momke koji su mu, kako je tvrdio pred sudom "ranije dobacivali na ulici".

"Ja sam bio teško ranjen u glavu 2002. i nedostaje mi dio mozga. Oporavljao sam se sedam mjeseci, ali kao posledicu imam epilepsiju i pijem ljekove. U Beograd sam došao 10 do 15 dana prije tog događaja, jer imam ovdje djevojku ili sam je bar imao. Dan prije tog dogadaja, neki muškarci su mi dobacivali iz cista mira na ulici u stilu da sam 'kao narkoman', pitali su 'hoceš li još heroina'. Toga dana bilo mi je baš loše. Vidio sam da su ušli u taj kafic. Sjutradan sam došao jer sam htio da ih zaplašim. Ušao sam, vidio da ih nema i izašao", izneo je ranije odbranu Miljanović.

Danas je Miljanović za govornicom Specijalnog suda u Beogradu rekao da je za Nilovića čuo iz Crne hronike.

"Ne poznajem ga, ali sam ranije čuo za njega iz Crne hronike", rekao je optuženi Miljanović.

(Kurir/MONDO)