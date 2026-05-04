U Duboni i Malom Orašju danas se obilježava treća godišnjica masovnog ubistva. Polaganjem vijenaca porodice i prijatelji odaju počast za devetoro stradalih i 12 ranjenih mladih ljudi.

U Duboni, kod Mladenovca, i Malom Orašju, kod Smederava, danas se obilježava treća godišnjica masovnog ubistva, kada je Uroš Blažić ubio devet i teško ranio 12 mladih, zbog čega je pravnosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina.

U školskom dvorištu u Duboni vijence i cvijeće polažu članovi porodica stradalih, rodbina, prijatelji, mještani.

U ovom selu 4. maja 2023. Uroš Blažić je ubio brata i sestru - Milana (22) i Kristinu Panić (19), kao i Dalibora Todorovića (24).

U Malom Orašju vijenci i cvijeće biće položeni na Ravnom Gaju, gdje su ubijeni Nikola Milić (14), Aleksandar Milovanović (17), Marko Mitrović (18), Lazar Milovanović (19), Nemanja Stevanović (21) i Petar Mitrović (25), koji je preminuo 50 dana nakon zločina.

U Dubonu su pristigli i Dragan i Nina Kobiljski roditelji ubijene Eme, devojčice iz "Ribnikara". Podsjetimo, masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru dogodio se dan ranije, 3. maja te 2023. godine, a neutješni roditelji su juče ispred škole, takođe, položili cvijeće u znak sjećanja.

Nakon polaganja vijenaca u Malom Orašju će početi program sjećanja na stradale, a potom će biti održan tradicionalni memorijalni turnir pod nazivom "Živite".

Turnir zajedno organizuju roditelji stradalih, FK Ravni Gaj i Fondacija "Angelina".

Vlada Srbije je 19. septembra 2024. godine donijela odluku da se 3. i 4. maj ustanove kao Dani sjećanja na žrtve masovnih ubistava koja su se dogodila u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu i u Orašju i Duboni, a predviđeno je da se ti dani obilježavaju svake godine.

U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od danas do 8. maja obilježava se Nedelja sjećanja i zajedništva.

S obzirom na to da u trenutku izvršenja krivičnog djela nije imao navršenu 21 godinu, prema Krivičnom zakoniku, on kao mlađi punoljetnik nije mogao da bude osuđen na maksimalnu kaznu doživotnog zatvora.

Istom presudom njegov otac Radiša Blažić je takođe osuđen na kaznu zatvora od 20 godina zbog krivičnih djela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija i teško djelo protiv opšte sigurnosti.