Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Beranama određeno je zadržavanje do 72 sata R.K. osumnjičenom za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

“Osumnjičeni R.K. je juče u jutarnjim časovima, ispred porodične kuće, u Ul. Branka Deletića, opština Andrijevica, lako tjelesno povrijedio brata N.K, na način što mu je nakon kraće rasprave, stisnutim pesnicama zadao više udaraca u predjelu glave, usljed čega je N.K. zadobio lake tjelesne povrede”, navodi se u saopštenju ODT-a.

Kako se dodaje, osumnjičenom je određeno zadržavanje zbog postojanja posebnih okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, kao i da će ponoviti krivično djelo.

“U daljem toku postupka će biti preduzete neophodne mjere i radnje, u cilju donošenja odluke u ovom predmetu”, zaključili su.