Ispred poznatog tržnog centra u Knez Mihailovoj ulici sinoć u Beogradu došlo je do ozbiljne tuče u kojoj je teško povređen muškarac (35).

Izvor: Bascar/Shutterstock

Do tuče je, prema nezvaničnim saznanjima, došlo sinoć oko 21.20 časova ispred poznatog tržnog centra u centru Beograda.

Muškarac (1991) teško je povređen od strane drugog muškaraca (36) i devojke (25).

Zadobio teške telesne povrede

Njemu su, kako nezvanično saznajemo, konstatovane teške telesne povrede i odmah je prevezen u Urgentni centar.

Na lice mesta odmah je izašla Hitna pomoć i policija.

Prema nezvaničnim saznanjima, protiv muškaraca (36) i devojke (25) pokrenuta je krivična prijava i privedeni su na licu mesta od strane policije.

O ovom slučaju obavešteno je nadležno tužilaštvo koje vodi dalji postupak.

Kako prenosi Informer.rs, prema nezvaničnim informacijama, navodno je povređeni mladić najpre napao devojku, a onda je došlo do fizičkog obračuna.

(Blic/MONDO)