U Prokuplju se otkačio lift u kom je bilo dijete.

U Prokuplje danas oko 17 časova došlo je do incidenta kada se otkačio lift u kojem se nalazilo dijete, prenosi Kurir.

Nezgoda se dogodila u soliteru u naselju Carina, a prema prvim informacijama, pukla je jedna od sajli lifta.

Na sreću, dijete nije zadobilo povrede. Iz lifta su ga izvukli vatrogasci, nakon što su stanari primijetili šta se dogodilo i odmah reagovali.

„Bilo je strašno, svi smo se potresli. Dijete je, kada je lift pao u podrum, ostalo zarobljeno, pa je vikalo i udaralo, sve dok komšija nije čuo“, ispričala je jedna stanarka.

Prema riječima stanara, lift se nalazio na nižim spratovima, zbog čega nije došlo do većeg ubrzanja prilikom pada.

Stanari su čuli jak udarac i lupanje, nakon čega su shvatili da se u liftu nalazi dijete i odmah pozvali pomoć.

Nadležne službe ispituju okolnosti ovog incidenta.