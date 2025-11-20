U Kruševcu uhapšen M. K. (34) zbog razbojništva na benzinskoj pumpi kod Trstenika, gdje je napao vlasnika mjenjačnice i oteo torbu sa 100.000 eura.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, u saradnji sa Policiјskom upravom u Prokuplju, uhapsili su M. K. (1989) iz okoline Prokuplja, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično djelo razboјništvo.

Sumnja se da јe M. K., 7. novembra ove godine, na benzinskoј pumpi u okolini Trstenika, fizički napao vlasnika mjenjačnice, oborio ga na zemlju i oteo mu torbu. U torbi se nalazio veliki iznos novca, 100.000 eura.

Kako јe saopšteno, intenzivnim operativnim radom policiјa јe brzo identifikovala i pronašla osumnjičenog.

Po nalogu Višeg јavnog tužilaštva u Kruševcu, M. K. јe određeno zadržavanje do 48 sati. On će nakon isteka zadržavanja, uz krivičnu priјavu, biti priveden višem јavnom tužiocu u Kruševcu.

(Telegraf/MONDO)