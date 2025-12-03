U Prokuplju uhapšen muškarac zbog neovlašćene proizvodnje i prometa droge.

Izvor: MUP

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, u saradnji sa Policijskom upravom u Prokuplju i Višim javnim tužilaštvom u Prokuplju, uhapsili su Č. P. (1966) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i zaplijenili više od 8,7 kilograma biljne materije nalik na marihuanu.

Policija je u Prokuplju zaustavila vozilo kojim je upravljao osumnjičeni i pregledom u prtljažniku pronašla torbu u kojoj se nalazila biljna materija nalik na marihuanu, upakovana u 17 paketa ukupne težine 8 kilograma i 758,35 grama.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Prokuplju", izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.