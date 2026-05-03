Velika tragedija dogodila se sinoć u Tuzli, kada je Elvis Selimović iz vatrenog oružja ubio svog brata Eldina Selimovića.

Sve se desilo kasno sinoć, a ubica je jutros uhapšen i sproveden u službene prostorije Uprave policije MUP-a TK, gde se vrši kriminalistička obrada.

Elvis Selimović je iz vatrenog oružja pucao na svog brata. Na lice mjesta je odmah izašla ekipa SHMP Doma zdravlja Tuzla, ali za Eldina nije bilo spasa.

Uviđaj ovog jezivog ubistva i dalje traje. Njime rukovodi dežurni tužilac Tužilaštva TK, a vrše ga istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK.

Na društvenim mrežama se opraštaju od ubijenog Eldina Selimovića.

"Da ti dragi Allah podari lijepi džennet. Nisi zaslužio da nas na takav način napustiš", piše u jednoj od poruka na društvenim mrežama.

Jake policijske snage u naselju Miladije

Elvis Selimović, koji je sinoć u tuzlanskom naselju Miladije usmrtio svog brata Eldina Selimovića, bio je od ranije poznat policiji.

Kako je ranije pisano, on je 8. juna 2024. godine ispalio nekoliko hitaca iz pištolja, slupao dva automobila i onda se dao u bekstvo.

Potraga za njim je tada trajala nekoliko sati, a zbog toga je bio blokiran i grad. Selimović je pokušao da se sakrije u žbunju.

Tuzlanska policija je pretresala svako vozilo u gradu, dok su policijske sirene odzvanjale Tuzlom.

Na kraju je policija uspela da pronađe Selimovića i liši ga slobode. Sve se dešavalo dok je bio na privremenom dopustu iz zatvora.

