Tužilaštvo Kantona Sarajevo se oglasilo o ubistvu žene u petak 1. maja.

Izvor: društvene mreže

U Sarajevu je u petak 1. maja ubijena Elma Godinjak (41) zbog čega je uhapšen njen bivši suprug Tarik Prusac. Tužilaštvo Kantona Sarajevo se oglasilo o zločinu koji je uznemirio cijelu Bosnu i Hercegovinu, prenosi "Dnevni Avaz".

"Tarik Prusac, osumnjičeni za ubistvo supruge Elme Godinjak Prusac, predat je danas u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo. On će u zakonskom roku biti ispitan u Tužilaštvu KS nakon čega će biti predloženo određivanje jednomesečnog pritvora.

Danas se očekuju i nalazi obdukcije koji će pokazati da li je osumnjičeni prije upotrebe vatrenog oružja i pretukao suprugu. Prusac se sumnjiči da je juče u večernjim satima došao pred stan 41-godišnjakinje na Dobrinji.

Po njenom izlasku iz stana, osumnjičeni je nasrnuo na nju, pretio joj pištoljem te je počeo da je udara, potom je vezao ljepljivom trakom, nakon čega je stan napustio s djetetom. Oštećena je, kako bi spasila dijete, istrčala za njima u haustor zgrade, nakon čega je Prusac ispalio jedan hitac u stomak i na mjestu je usmrtio", navodi tužilaštvo u saopštenju.

Pogledajte fotografije sa mesta ubistva u Sarajevu