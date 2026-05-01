Osumnjičeni za pucnjavu u Sarajevu pobjegao sa djetetom nakon ubistva žene.

U Sarajevu je osumnjičeni za ubistvo žene pobjegao sa djetetom, prenosi "Dnevni Avaz" saznanje portala "Istraga.ba". Sumnja se da je ubio svoju emotivnu partnerku, a ranio je i njenog brata.

Ubistvo se dogodilo danas popodne u naselju Dobrinja. Sumnja se da je on ubio svoju emotivnu partnerku nakon čega je pobjegao sa njihovim djetetom.

Na licu mjesta nalaze se jake policijske snage. Potraga za naoružanim osumnjičenim je u toku.

