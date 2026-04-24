Suđenje za ubistvo Ranka Radoševića zvanog Eskobar nastavljeno je danas u Višem sudu u Beogradu pregledanjem snimaka kretanja okrivljenih Marka Pjanovića i Azre Šabanović.

Prema navodima optužnice, okrivljena Azra Šabanović je automobil "golf" 4. marta 2023. godine preuzela u Kraljevu zajedno sa okrivljenim Markom Pjanovićem, a tužilaštvo tvrdi da su ga uzeli sa jednog parkinga i dovezli ga za Beograd i to tako što je Azra Šabanović vozila "golf", a Marko Pjanović iznajmljeni "fijat 500".

U dokaznom materijalu nalazi se oko 40 minuta snimaka, od kojih je na današnjem suđenju detaljno pregledano nešto manje od 15.

Na prvom snimku vidi se sivi "golf 8" koji dolazi na parking benzinske pumpe u Rušnju, dok iza njega dolazi bijeli "fijat 500". Iz automobila izlaze dvojica muškaraca koji se rukuju, a potom sijedaju u "golf" i odvoze se sa pumpe.

Potom je pregledan snimak "golfa" kako oglazi sa pumpe i prolazi pored perionice.

"Ja ovdje ništa ne vidim, ali ne moramo ni da gledamo, jer ne sporim da sam ovo ja. Ja sam izašao iz 'fijata', a pokojni Ranko Radošević iz 'golfa', a onda smo sjeli u 'golf', ja sam vozio", rekao je okrivljeni Marko Pjanović.

Podsjetimo, kako je navedeno u optužnici, Marko Pjanović i Azra Šabanović terete se da su 28. februara razmijenili nekoliko SMS poruka i dogovorili se da se nađu na benzinskoj pumpi u Rušnju, a tužilaštvo navodi da je nalaženje bilo "pod izgovorom da okrivljeni Pjanović pogleda vozilo u cilju provjere stanja, a radi kupovine". Pjanović je, prema navodima optužnice, došao na pumpu u Rušnju automobilom koji je iznajmio i izvršio probnu vožnju Radoševićevog "golfa", dok je sam Radošević sjedio na mjestu suvozača.

U nastavku pregledanja snimaka vidi se "fijat 500", u kom su muška i ženska osoba, na naplatnoj rampi prilikom uključivanja na auto-put 4. marta 2023. godine, a potom je pregledan i snimak izlaska automobila sa auto-puta. Okrivljeni Marko Pjanović i Azra Šabanović rekli su da su oni bili u automobilu, da je on vozio, a ona bila na suvozačkom mjestu.

"Jednom sam na naplatnoj rampi platio kešom, a drugi put sam uzeo Azrinu karticu i platio njome", rekao je Marko Pjanović.

Na narednom snimku vide se njih dvoje u ugostiteljskom objektu, a kako su rekli u pitanju je lokal u koji su svratili u okolini Kruševca.

Na još jednom pregledanom snimku vide se automobili parkirani na ulici i ženska osoba koja dolazi do "golfa", otključava ga u ulazi u njega, a kada startuje automobil, za njom ide i bijeli "fijat 500".

"Ja sam ušla u 'golfa', imala sam ključ. Marko je vozio 'fijat' iza mene", rekla je Azra Šabanović, a upitana šta je namiještala u automobilu prije nego što je krenula, odgovorila je da misli da je u pitanju bilo sjedište.

Poslednji snimak koji je pušten u sudnici je sa benzinske pumpe, gdje se vidi da Azra Šabanović izlazi iz automobila, da ne može da otvori rezervoar i da razgovara sa Pjanovićem.

"Mislim da nismo znali kako se otključava rezervoar, a do Markovog automobila sam išla da ga pitam da li je automobil na benzin ili dizel. Marko mi je dao novac za gorivo i ja sam time platila. Radniku pumpe sam dala ključ od auta da vidi da li može rezervoar nekako spolja da se otključa i vidi se na snimku da on pritiska dugme na ključu jer sijaju migavci na autu. U pitanju je benzinska pumpa u Kraljevu, blizu mjesta sa kog smo uzeli automobil", objasnila je Azra Šabanović, a Marko Pjanović je podržao njenu priču.

Podsjetimo, u optužnici je navedeno da su Marko Pjanović i Azra Šabanović automobil koji su dovezli iz Kraljeva ostavili na parkingu na neutvrđenoj lokaciji u Beogradu, da bi potom Zlatanović i Vučetić taj automobil koristili prilikom ubistva Radoševića. Podsjetimo, Zlatanović je, iznoseći odbranu, rekao da ih je vozilo kojim su izvršili krivično djelo bilo na parkingu, da je bilo otključano, a ključ sakriven ispod sjedišta.

Marko Pjanović je, iznoseći odbranu, rekao da je sa Azrom 4. marta 2023. godine otišao u Kraljevo po automobil i da su ga zajedno prevezli za Beograd.

"Ja nisam znao da će tim vozilom da bude počinjeno krivično djelo. Automobil smo zatekli otključan, sa saobraćajnom dozvolom i ključevima. Ja nisam ni u kakvoj vezi sa ubistvom i ne poznajem Zlatanovića i Vučetića", rekao je ranije Marko Pjanović.

Azra Šabanović je istakla da nije počinila nijedno krivično djelo i da je sa Pjanovićem išla da bi mu pomogla da doveze automobil.

Branilac Marka Pjanovića danas je zatražio da njegovom branjeniku bude ukinut pritvor uz jemstvo od 20.000 eura ili zamijenjen blažom mjerom kućnog pritvora sa nanogicom. Dodao je da kao razlog za odbijanje ukidanja pritvora više ne može da bude navedeno da je Marko Pjanović strani državljanin jer je dobio srpsko državljanstvo.

Branilac Azre Šabanović tražio je da njoj bude ukinut kućni pritvor s nanogicom, ističući da Šabanović neće pobjeći jer je već dala jemstvo, i predložio eventualnu zamjenu blažom merom zabrane napuštanja boravišta, sa ili bez obaveze javljanja u policijsku stanicu i uz eventualno oduzimanje pasoša.

Sud je odbio oba zahtjeva za ukidanje pritvora, a suđenje će biti nastavljeno 29. maja, kada će se nastaviti sa pregledanjem snimaka sa nadzornih kamera.

