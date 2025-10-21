Ranko Radošević ubijen je na benzinskoj pumpi u Rušnju 9. marta 2023. pošto su ga optuženi prethodno namamili da dođe predstavljajući se kao kupci automobila.

Maloljetnicu koja je uhapšena zbog sumnje da je pomagala u ubistvu Ranka Radoševića na benzinskoj pumpi u Rušnju, kako Kurir saznaje, sudija za maloljetnike osudio je danas na mjeru pojačanog nadzora organa starateljstva.

Podsjetimo, maloljetnica je uhapšena u jednom iznajmljenom stanu na Novom Beogradu, zajedno sa Stefanom Zlatanovićem (28) i Lukom Vučetićem (23) koji se optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sumnjiče da su direktni izvršioci zločina. Kao pomagači u ubistvu optuženi su Marko Pjanović i njegova tadašnja djevojka, studentkinja iz Brčkog Azra Šabanović.

Ranko Radošević, podsjetimo, ubijen je na benzinskoj pumpi u Rušnju 9. marta 2023. pošto su ga optuženi prethodno namamili da dođe predstavljajući se kao kupci automobila. Zlatanović i Vučetić, podsjetimo, priznali su zločin.

Istraga je utvrdila da su Stefan i Luka, noseći hirurške maske preko lica, došli u Rušanj i kada su kada su ugledali Radoševića na parkingu benzinske pumpe odmah su izvadili pištolje i zapucali, dok je on stajao ispred ulaza u kafić. Iako pogođen, Radošević je pokušao da pobjegne u kafić, a za njim je ušao Stefan Zlatanović i ispalio mu nekoliko metaka u leđa, a kada je ovaj pao prišao mu i ovjerio ga hicem u glavu.

Podsjetimo, na jednom od održanih ročišta, Stefan Zlatanović (28), koji je optužen za ubistvo Radoševića zajedno sa Lukom Vučetićem (26), priznao je zločin i rekao da se kaje.

"Ne mogu da vam opišem, u mojoj glavi je to bila pola java, pola san. Luka Vučetić i ja smo imali dogovor da se sa Rankom nađemo na pumpi. Luka je prvi pucao na njega ali smo mislili da mu nije ništa i da ima pancir i ja sam tada potrčao za njim i pucao na njega. Pucao sam mu iz neposredne blizine u glavu. Imao sam osam metaka, nastavio sam da pucam, pištolj je škljocao. Da sam imao još municije, vjerovatno bih još pucao. Ne umijem da objasnim osjećaj, posle sam povraćao, umivao se, znojio se", ispričao je u sudnici, prvi put iznoseći odbranu optuženi Stefan Zlatanović.

Inače, druga žena obuhvaćena postupkom, Azra Šabanović od nedavno je iz pritvora prebačena u kućni pritvor.